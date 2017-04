Neue Läden in Königshufen eröffnet Das Fachmarktzentrum im Norden von Görlitz hat seit Donnerstag geöffnet. Neben sieben neuen Mietern gibt es auch 240 Parkplätze.

Zur Eröffnung am Donnerstag kamen auch die ersten Kunden ins neue Fachmarktzentrum am Marktkauf-Gelände. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. Die Eröffnung des Fachmarktzentrums in Görlitz-Königshufen bei Marktkauf sorgte am Donnerstagvormittag für einen Besucheransturm. Die zehn Geschäfte, davon sieben neue Mieter, lockten mit Angeboten und Aktionen. Bei den Läden handelt es sich um Filialen von Takko, Tedi, Medimax, Vobis, dm, Mister Lady, Multimöbel, Aldi, Tier total und Orion.

Der Fachmarkt belegt eine Fläche von insgesamt 7 000 Quadratmetern. Elf Millionen Euro investierte die zu Edeka gehörende CEV Handelsimmobilien GmbH aus Hamburg. Neben dem Fachmarkt entstanden 240 Parkplätze.

Die Eröffnung am Donnerstag war dabei nur ein erster Schritt. Der nächste: Noch in diesem Jahr beginnen die Arbeiten an einem zweiten Bauabschnitt. Dann ist unter anderem Marktkauf selbst betroffen. CEV-Geschäftsführer Peter Gerlach hofft, dass der Umbau im April 2018 abgeschlossen sein wird. Insgesamt wird Edeka dann 27 Millionen Euro in Görlitz-Königshufen investiert haben. (szo/mk)

