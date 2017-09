Neue Läden in der Innenstadt Die Geschäfte an der Einkaufsmeile Prager Straße sind bei Händlern begehrt. Auch dort, wo es bisher wenig Interesse gab.

Seit Donnerstag ist die neue Zara-Filiale in der Centrumgalerie geöffnet. Die Modekette ist von der Altmarktgalerie an die Prager Straße umgezogen. © Sven Ellger

Wer über die Prager Straße bummelt oder in der Altmarkt- und Centrumgalerie auf der Suche nach dem letzten Sommerschnäppchen ist, wird dabei kaum leere Ladenflächen entdecken. Selbst dort, wo sich lange kein Mieter fand – wie etwa im Kugelhaus am Wiener Platz – werden derzeit Ladenflächen für den Einzug neuer Geschäfte umgebaut. Große Ketten entdecken die Landeshauptstadt für sich. Aber auch kleinere Firmen setzen auf den Handelsstandort im Dresdner Zentrum.

Altmarkgalerie: Modegeschäfte wechseln oft

Im Einkaufszentrum öffnen gleich mehrere neue Läden. Zum einen, weil die spanische Modekette Zara den Standort in Richtung Centrumgalerie verlassen hat. Mit dem Nachfolger Appelrath-Cüpper ist die Ladenfläche im südlichen Teil des Centers aber wieder vermietet. Das deutsche Modehaus mit 130-jähriger Geschichte wird Mitte November eröffnen. Männer suchen hier allerdings vergeblich nach Kleidung – das Unternehmen mit 14 Filialen in Deutschland versorgt nur die Damenwelt mit Textilem. Weil Anfang August nach sechs Jahren die Esprit-Filiale im Untergeschoss ausgezogen ist, musste Centermanagerin Nadine Strauß auch für diesen Laden einen neuen Mieter finden. An diesem Donnerstag eröffnete hier ein Levi’s-Geschäft. Bereits im Frühjahr gab es einige Wechsel bei den Modegeschäften: Der Laden Heimatliebe machte zu, Marc O‘Polo eröffnete eine Filiale. Am 7. Oktober folgt eine weitere Neueröffnung. Dann zieht ein Jeansgeschäft der Modemarke Calvin Klein im Erdgeschoss ein. Im November folgen ebenfalls im Erdgeschoss das Optikergeschäft Krass, Ende des Jahres Nespresso mit Kaffeemaschinen und -kapseln. Wer der Nachmieter des Schuhanbieters Leiser, der Ende Oktober auszieht, sein wird, kann Nadine Strauß noch nicht sagen. „Unser Ziel ist, die Fläche noch vor Weihnachten wieder zu vermieten.“

Centrumgalerie: Zara öffnet größere Filiale direkt an der Prager Straße

Die Kette Zara investiert in ihren Standort in der Dresdner Innenstadt und vergrößert sich in der Centrumgalerie. Die neue Filiale öffnete an diesem Donnerstag erstmals die Türen. In den vergangenen Wochen wurde die gut 3 000 Quadratmeter große Ladenfläche, die sich über drei Etagen erstreckt, umgebaut. Centermanager Dirk Fittkau hofft, dass Zara künftig vor allem jüngere Kundschaft in das Einkaufszentrum zieht. „Die Lage an der Prager Straße ist optimal“, sagt Fittkau, der seit zweieinhalb Jahren in Dresden arbeitet. Inzwischen gibt es auch für die Gewerbeflächen im zweiten Obergeschoss Anfragen. Sie seien schwer zu vermieten, weil dort keine Laufkundschaft unterwegs ist, sagt Fittkau. Er ist optimistisch, dass Anfang 2018 ein Fitnessstudio in den Räumen öffnet. Nicht mehr ganz so lange dauert es, bis in seinem Center und den anderen Geschäften der Innenstadt das „Late Night Shopping“ stattfindet. Am 29. September öffnen die Händler länger als üblich. „Es ist eine gemeinsame Aktion, die wir mit Citymanager Jürgen Wolf auf die Beine gestellt haben“, sagt Fittkau. Einkaufen bis Mitternacht ist an bestimmten Tagen schon seit Jahren in vielen anderen deutschen Städten möglich. Nun also auch zum ersten Mal in Dresden.

Kugelhaus: Decathlon zieht frühestens im Frühjahr 2018 ein

Der französische Sportartikelhersteller Decathlon baut derzeit sein Netz an Filialen in ganz Europa aus. Auch in Deutschland. Allein im Oktober öffnen vier Geschäfte, unter anderem in Düsseldorf und Passau. Das war eigentlich auch für Dresden geplant, und zwar im Kugelhaus am Wiener Platz. Noch im Juli war auf der Internetseite von Decathlon zu lesen, dass die Dresdner Filiale im Herbst 2017 an den Start geht. Offiziell bestätigen wollte das das Unternehmen damals allerdings nicht, verwies stattdessen auf eine Pressemitteilung, die in Arbeit sei. Nun ist der Eröffnungstermin mit Frühjahr 2018 angegeben. Ob das mit den Bauarbeiten im Kugelhaus zusammenhängt, konnte die Hausverwaltung mit Sitz in Leipzig nicht beantworten. „Um den Umbau kümmert sich Decathlon selbst“, teilt ein Mitarbeiter auf SZ-Anfrage mit. Ein Decathlon-Sprecher war dazu am Freitag nicht mehr erreichbar.

Einzelhandel an der Prager Straße: Letzte Läden sind vermietet

Entlang der Einkaufsmeile Prager Straße gibt es nun auch für die letzten noch leer stehenden Geschäfte neue Mieter. Westlich der sogenannten Prager Zeile bezieht demnächst das Taschenkaufhaus einen Teil des Flachbaus in der Prager Straße 4. Seit 2007 gibt es bereits in Leipzig eine Filiale des Unternehmens, das vor allem Onlinehandel betreibt. Im gleichen Gebäude werden die Burgerkette Burgerlich und der Optiker Robin Look eröffnen.

In vielen neuen Angeboten sieht ein aktueller Report des internationalen Immobiliendienstleisters BNP Paribas Real Estate einen der Gründe, warum die Prager Straße die belebteste Einkaufsstraße in Dresden und ganz Mitteldeutschland ist. Mit gut 7 400 Passanten pro Stunde – gezählt am 10. Juni 2017 – landet sie im bundesweiten Vergleich auf Platz zwölf. In der Leipziger Petersstraße waren es rund 6 000, Platz eins belegt München mit 12 800 Passanten auf der Kaufingerstraße. Die Laufkundschaft wirkt sich auch auf die Ladenmieten an der Prager Straße aus. Pro Quadratmeter kostet der teuerste Laden rund 100 Euro monatlich. Im Vergleich zu den Höchstmieten in anderen Städten belegt Dresden damit den 84. Platz.

