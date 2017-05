Neue Läden für die Altmarktgalerie Auch in den öffentlichen Bereichen wird einiges verändert. Nicht nur zur Freude der Chinesen.

Noch sind die Scheiben abgeklebt, doch hier wechseln sich die Designer ab: im Herbst öffnet im einstigen Armani-Shop ein Geschäft von Calvin Klein. © René Meinig

Noch ist sie auf der Internetseite der Firma nicht angegeben, doch schon bald bekommt Dresden eine Appelrath-Cüpper-Filiale. Im Herbst will der Damen-Oberbekleidungshändler mit Stammsitz in Köln in der Altmarktgalerie öffnen. Er übernimmt die komplette Fläche des spanischen Textilunternehmens Zara, das in die Centrum Galerie umzieht. Das Modehaus AppelrathCüpper besteht seit 130 Jahren und bietet Damenmode von 150 internationalen Marken. „Wir sind sehr froh, dass wir die Firma gewinnen konnten, die derzeit 13 Filialen in Deutschland betreibt“, sagt Centermanagerin Nadine Strauß.

Und das ist nicht die einzige Veränderung in der Altmarktgalerie. Aufmerksame Besucher haben längst bemerkt, dass der Armani-Shop geschlossen hat. Die Schaufenster sind abgeklebt. Ebenfalls im Herbst wird darin ein Geschäft für Mode des US-amerikanischen Designers Calvin Klein eröffnen. Besonders freut sich die Centermanagerin, dass sie einen weiteren Lebensmittelanbieter gewinnen konnte. „Mit den Wohnungen, die demnächst rund um den Postplatz entstehen, kommen mehr Kunden, die Waren des täglichen Bedarfs brauchen“, sagt Strauß.

Für diese konnte sie Denn’s Biomarkt gewinnen, der auf der Fläche des früheren Ann-Christin-Ladens Ende Juni eröffnen will. Das Unternehmen aus dem bayrischen Geretsried betreibt inzwischen 250 Bio-Supermärkte in Deutschland und Österreich. „Dieser Markt rundet unser Lebensmittelangebot perfekt ab, das hatten wir uns gewünscht“, sagt Strauß. Auch mit zwei, drei anderen Anbietern sei sie im Gespräch, die Flächen in der Altmarktgalerie mieten möchten. Dazu sind jedoch noch keine Verträge unterzeichnet.

Umgestaltet werden derzeit auch die öffentlichen Bereiche. Kunden sollen sich künftig darin besser orientieren und zurechtfinden können. „Wir haben die Rolltreppen mit LED‘s beleuchtet, sodass sie besser wahrgenommen werden“, sagt Strauß. Demnächst sollen dort auch Schilder angebracht werden, auf denen zu lesen ist, welche Geschäfte zu finden sind, wenn der Kunde hoch- oder runterfährt. Für eine bessere Navigation durch das Haus ist geplant, den Eingängen Namen zu geben und diese auf Schildern zu vermerken. Die sind auch im neuen Centerflyer nachzulesen. Die Kundeninfo funktioniert jetzt über einen Touchscreen, an dem alle Fragen zum Center beantwortet werden. Besser erkennbar sollen künftig die Ausgänge zum Parkhaus sein, zudem wird es neue Parkautomaten geben. Für den Herbst plant Strauß ein sogenanntes Carfinder-System. Der Kunde zieht ein Parkticket und scannt den Code. Ist der Einkauf beendet, geht er zum nächsten Kassenautomaten, scannt wieder und bekommt dort den kürzesten Weg zu seinem Auto gewiesen. Auf Wunsch werden Besucher mit dem QR-Code per Smartphone auch zu den Geschäften ihrer Wahl gelenkt. Vor allem Touristen würden dies gern nutzen.

„Wir haben ein sehr internationales Publikum“, sagt die Centermanagerin. Dieses nutzt besonders gern das digitale Leitsystem, das über das Smartphone abgerufen werden kann. Da immer mehr chinesische Kunden kommen, gibt es dies nun auch in Mandarin. Und damit die Handys immer funktionieren, stehen seit Kurzem zwei Ladestationen im Erd- und Obergeschoss zur Verfügung. Eine solche soll es ab kommendem Jahr auch für Elektrofahrzeuge im Parkhaus geben. Dazu sei Strauß mit einigen Unternehmen im Gespräch, um Ladesäulen aufzubauen.

Aus einer Kundenbefragung im vergangenen Herbst haben die Centerbetreiber diverse Wünsche mitgenommen. Darunter zählen auch so einfache Dinge wie eine Abstandslinie vor den Geldautomaten oder der Transport der Einkaufstüten zum Auto, Hotel oder nach Hause. Auch Hostessen an den Eingängen an besonders starken Einkaufstagen wie offenen Adventssonntagen werden gewünscht, um gezielt beraten zu werden.

Warten müssen die Kunden der Altmarktgalerie jedoch noch auf die bequemen Loungesessel, die angekündigt waren. Sie seien erst für das kommende Jahr vorgesehen, wie Strauß sagt. Stattdessen erhalten die Bänke im Obergeschoss erst einmal neue Lederbezüge. Und während des Sommers wechseln Handwerker 300 Fußbodenfliesen im Altbau aus.

