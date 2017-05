Neue Kurse bei der Volkshochschule Im kommenden Semester wird das Programm erweitert – auch in der Filiale Neustadt.

© Symbolbild: dpa

Im kommenden Semester bietet die Volkshochschule wieder neue Kurse aus verschiedenen Bereichen an, auch in der Geschäftsstelle in Neustadt. Das Programm, das am Montag, dem 22. Mai erscheint, enthält beispielsweise neue Koch- und Ernährungskurse. Außerdem wurde das Angebot rund ums Thema Technik erweitert, sodass sich Smartphone und Tablet noch besser erlernen lassen. Weiterhin gibt es ein breiteres Angebot zu Verbraucherfragen. Das Programmheft gibt es in allen Filialen der Sparkasse, in vielen öffentlichen Einrichtungen und direkt bei der Volkshochschule. Der Anmeldestart für die Kurse des Semesters an der Volkshochschule Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist am 12. Juni, 9 Uhr. Ingesamt umfasst das Programm über 700 Angebote aus den Bereichen Sprache, Beruf, Gesundheit, Kreativität und vieles mehr. (SZ)

