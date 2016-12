Neue Kurse am PC Die Kreisvolkshochschule lädt auch für 2017 zu interessanten Veranstaltungen ein.

Fotoalben sind auch am PC leicht herzustellen. © dpa-tmn

Das neue Jahr startet auch an der Kreisvolkshochschule Kamenz/Bautzen mit einigen Neuerungen. So beginnt bereits am 3. Januar um 17.15 Uhr eine Reihe zum Thema „Das Internet souverän und sicher nutzen“ mit dem erfahrenen Dozenten Norbert Karte. Inhalt des Kurses sind Grundlagen zur Internetnutzung, Internetdienste, Funktionsweise und Einstellungen des Browsers, Informationssuche mittels Suchmaschinen, E-Mail.

Auch im Zeitalter der digitalen Fotografie hat das gute alte Fotoalbum nicht ausgedient. Die schönen Fotos vom Weihnachtsfest oder vom letzten Urlaub in ein Buch zu bringen, darum geht es im Kurs „Erstellung eines CEWE- Fotobuches“ mit Kursleiterin Linda Garten ab dem 11. Januar um 17.30 Uhr, ebenfalls mit drei Kursterminen.

Es ist immer noch ein anderes Erlebnis, schöne Erinnerungen an Urlaube, Familienfeste oder andere Anlässe in einem Buch zu betrachten, als sie am Computer anzusehen. Fotobücher sind eine komfortable Möglichkeit, um digitalen Bilder in gedruckte Form zu bringen. Viele Anbieter stellen kostenlose Software zur Verfügung, mit der man ein persönliches Fotobuch individuell gestalten kann. Die Bilder werden am PC ausgewählt, bearbeitet, zusammengestellt und dann über das Internet oder auf CD an ein Fotolabor geschickt, das daraus dann ein gebundenes Buch so erstellt, wie man es selbst vorgibt. In diesem Seminar lernen die Teilnehmer Schritt für Schritt, wie das funktioniert. Das Seminar ist für alle Digitalfotografen geeignet, die selber ein Fotobuch gestalten möchten und einen PC oder Notebook daheim haben. Sie können im Seminar direkt Fotos bearbeiten. Teilnehmer müssten diese auf einem USB-Stick oder der Kamera mitbringen, so dass die Fotos von dort heruntergeladen werden können. Wenn vorhanden, bitte eigenen Laptop mitbringen. Im Kurs gibt es einen Gutschein für ein Cewe-Fotobuch. Voraussetzung für beide Kurse: Grundkenntnisse der Arbeit am PC. Die Kurse finden in der VHS in Kamenz, Macherstraße 144 a, statt. Eine zügige Anmeldung ist allerdings unbedingt erforderlich. (SZ)

Nähere Informationen unter Telefon 03578 309630

www.kvhsbautzen.de

zur Startseite