Neue Kunst auf dem Neumarkt Die wie eingefroren wirkenden Figuren von Sven Sauer seien das Gegenteil von Provokation, sagt der Künstler.

Kamis sind Götter oder Geister im Japanischen. Vor der Frauenkirche sind es Medienikonen, die eingefroren scheinen. © Rene Meinig

Zehn Minuten läuten die Glocken der Frauenkirche, dann wird es still auf dem Neumarkt. Der Wind fährt durch fünf Folienkästen, die an einem riesigen Kran hängen. Plötzlich Licht: Zwischen den Folien erscheinen lebensgroße Figuren, eingehüllt von Nebelschwaden. Je nach Beleuchtung sind sie gut mit ihren neonroten oder grünen Masken im Gesicht zu erkennen oder nur zu erahnen. Aus den Lautsprechern um die Figuren ertönen fast sphärisch anmutende Klänge.

Seit Freitagabend ist die Kami-Installation des Berliner Künstlers Sven Sauer auf dem Neumarkt zu sehen. Dazu läuft der Sound „Reizgas“ des Dresdners Bony Stoev, der sonst für Filmproduktionen arbeitet. Noch an diesem Sonnabend und Sonntag kann das Projekt jeweils von 18 bis 22 Uhr vor der Frauenkirche angeschaut werden.

Protestbewegungen gehören zu seinem Alltag, sagt Sven Sauer im Künstlergespräch vor der Eröffnung. Doch mediale Bilder verselbstständigten sich schnell und zeigten mitunter nicht die echten Realitäten. Als Beispiel nennt Sauer die Umbrella-Revolution in Hongkong im Jahr 2014, als tausende Chinesen mit Regenschirmen auf die Straße gingen. Auslöser war eine Wahlrechtsreform. „Ziel war jedoch nicht der Sturz der Regierung, doch das stellten einige Medien so dar“, sagt Sauer. Für ihn war interessant, dass stets ähnliche Bilder transportiert wurden, die Fotografen ausgewählt hatten und die wiederum Redakteuren gut ins Layout passten. „Aber damit sind die bereits durch mehrere Filter gegangen und stellen womöglich nicht mehr die Realität dar“, so der Künstler. Einzelne Menschen seien so zu Ikonen der Protestbewegung geworden. Fünf von ihnen, die bei Demonstrationen in Istanbul, Kairo, Nantes und Hongkong dabei waren, hat er für die Installation ausgewählt. Ihre Gesichter sind mit japanischen Masken bedeckt, um Distanz zu schaffen. Der diffuse Nebel, in den sie eingehüllt sind, symbolisiert die Filter, die die Bilder durchlaufen habe und die wir selbst anwenden.

Tonprofi Stoev hat Sequenzen aus Videos der Demonstrationen herausgelöst und teilweise verfremdet. „Der Ton emotionalisiert“, sagt er. Wie fühlt es sich zum Beispiel an, seinen Atem aus der Gasmaske zu hören? Zu hören, wenn auch leise, sind Explosionen von Tränengaspatronen. Es sind eingefrorene Momente, die bei Kami zu sehen sind.

„Cool“, findet Bernhard Römer die Installation. „Aber morgen muss ich mich dazu noch mal belesen“, sagt der Student aus Rheinland-Pfalz. Besucherin Helga Merten sagt von sich, dass sie etwas Angst hatte, dass diese Art von Kunst vor der Frauenkirche deplatziert sei. „Aber jetzt, wo ich sie sehe, gefällt sie mir, wirkt so ruhig auf mich, auch mit den Klängen“, sagt sie.

Nach den drei hochkant stehenden Bussen des Syrers Manaf Halbouni und der Skulptur „Denkmal für den permanenten Neuanfang“ der Hamburger Künstlergruppe Heike Mutter und Ulrich Genth, sind die Kamis das dritte Kunstprojekt für den Neumarkt. Wäre es nach den Künstlern gegangen, würden ihre Götter oder Geister, was Kami übersetzt heißt, eigentlich im Kulturkraftwerk zu sehen sein. Doch daraus wurde nichts. Stattdessen bot die Stadt Dresden den Neumarkt an. Ein sensibler Ort, an dem es insbesondere bei der Bus-Installation Proteste gab. Auch als bekannt wurde, dass die Kamis auf Neumarkt kommen, gab es bereits Dispute in sozialen Netzwerken. „Doch über Kunst kommen wir ins Gespräch“, sagt Frauenkirchen-Pfarrerin Angelika Behnke. Auch ins Streitgespräch. Und dafür sei der Platz vor der Kirche sehr gut geeignet.

25 000 Euro hat die Stadt für die Installation bereitgestellt, rund 21 000 Euro davon bleiben bei Dresdner Firmen, sagt Stephan Hoffmann, der Leiter des Kulturhauptstadt-Büros. Die Künstler arbeiten ohne Honorar, sondern nur für Kost und Logis, das Geld geht weitgehend für den Transport und Aufbau der Installation drauf. Ob sie danach an weiteren Orten zu sehen sein wird, hofft Sven Sauer, doch konkrete Angebote gebe es noch nicht.

Er will mit seiner Kunst keinesfalls provozieren, sagt Sauer. Sie sei nicht aus politischen Motiven entstanden. Vielmehr solle sich jeder Besucher selbst ein Bild machen. Das haben am Freitag bereits Hunderte getan, allein oder in Grüppchen. In Ruhe, ohne Pöbeleien.

