Neue Krippenplätze werden geschaffen Die vorhandene Kapazität im Gemeindegebiet Hohnstein liegt weit unter dem Bedarf. Deshalb wird jetzt reagiert.

Immer mehr Eltern im Gemeindegebiet Hohnstein lassen ihre Kinder bereits im Krippenalter in den Einrichtungen betreuen, sodass 2017 in den Kindertagesstätten die Plätze knapp werden. Zu dem Schluss sind die Stadtverwaltung sowie der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Neustadt, als Träger aller Kindereinrichtung in Hohnstein gekommen. In einer Bedarfsplanung haben sie nun festgelegt, wie ausreichend Krippen- und Kindergartenplätze zur Verfügung gestellt werden können. Im Krippenbereich fehlen für das kommende Jahr 13 Plätze, informiert Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD). 60 Plätze würde man brauchen, derzeit stehen aber nur 47 Krippenplätze zur Verfügung. Deshalb sollen nun ohne größere Baumaßnahmen freie Kindergartenplätze in Krippenplätze umgewandelt werden. In Hohnstein können so acht zusätzliche Plätze, in Ehrenberg sechs und in Rathewalde drei geschaffen werden, sagt der Bürgermeister. Damit kann die Stadt dann 17 neue Krippenplätze vorhalten. Die Betriebserlaubnis in den Einrichtungen lässt das zu. Der ASB hat bereits die Erweiterung der Kapazitäten in den drei Einrichtungen beim Landesjugendamt beantragt und auch genehmigt bekommen.

Darüber hinaus sei es gelungen, den bisherigen Personalüberhang in der Ulbersdorfer Kita auszugleichen. Aktuell werden hier 20 Kinder betreut. Der Hohnsteiner Stadtrat hatte sich einst entschlossen, auch bei weniger Kindern ausreichend Personal vorzuhalten und dieses auch zu bezahlen – und damit eine Schließung der Kita verhindert.

