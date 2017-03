Neue Krippe ist bald fertig Im April sollen die Ersten in die neue Kinderkrippe in Herzogswalde einziehen. Sie kommen künftig nicht nur aus dem Ort.

Anfang Januar wurde der Umbau der neuen Krippe noch geplant, mittlerweile ist inn dem Gebäude schon einiges passiert. © Karl-Ludwig Oberthuer

Die Arbeiten in der neuen Kinderkrippe in Herzogswalde gehen voran. Im Erdgeschoss des Dorfgemeinschaftshauses in dem Wilsdruffer Ortsteil sollen zum 1. April Knirpse einziehen. Türen und Fenster sind eingebaut, auch die Maler waren schon da. In dieser Woche soll der neue Fußboden verlegt werden, sagt der zuständige Planer Michael Reinhardt. In den zwei Gruppenräumen von jeweils 52 Quadratmetern Größe sollen künftig 30 Krippenkinder betreut werden. Jeweils links und rechts an das Haus wurden neue Anbauten errichtet, in denen der Schlafraum, die Küche und ein Abstellraum für Kinderwagen geplant sind. Knapp 400 000 Euro investiert die Stadt in die Umbauten. Finanzielle Unterstützung kommt vom Freistaat Sachsen von fast 300 000 Euro. Perspektivisch soll hier im Erdgeschoss – wo zunächst ein Minimarkt und später eine Firma ansässig waren – der jüngste Nachwuchs aus Herzogswalde und Mohorn unterkommen. In der Mohorner Kita werden dann nur noch Kindergartenkinder betreut. (SZ/ves)

