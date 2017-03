Neue Krippe hat jetzt einen Namen Nicht nur der Name ist gefunden. In wenigen Wochen öffnet die Einrichtung.

Herzogswalde. Lange hieß das Projekt „Krippe Herzogswalde“ und war eine Baustelle. Jetzt ist die neue Einrichtung fast fertig und hat auch einen Namen. „Landbergwichtel“ heißt das neue Haus für 34 Mädchen und Jungen, das am 1. April in Betrieb gehen soll. Das teilte Bürgermeister Ralf Rother (CDU) am Donnerstagabend während der Sitzung des Stadtrats mit. In der Landbergwichtel-Krippe laufen derzeit letzte Vorbereitungen für die Eröffnung. Das Landesjugendamt hat sich für den 30. März angekündigt und wird die Prüfung aller Räume vornehmen.

Zudem laufen noch Arbeiten im Außenbereich. Dort entstehen Wege und ein Spielplatz. Der Garten wird voraussichtlich im Mai fertiggestellt. Die gesamten Baukosten belaufen sich auf rund 400 000 Euro, wobei die Stadt 300 000 Euro Fördermittel bekommen hat. Die Krippe wurde im Erdgeschoss eines ehemaligen Bürogebäudes am zentralen Platz des Dorfes eingerichtet. Hierhin sollen alle Kinder unter drei Jahren aus dem Mohorner Kindergarten ziehen, damit dort mehr Kindergartenplätze zur Verfügung stehen. (hey)

