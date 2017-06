Neue Kraft Der Gesamtsieg beim Giro macht das deutsche Team Sunweb zu einem ernsthaften Bewerber für einen Tour-de-France-Erfolg.

Eine rosarote Zukunft steht Tom Dumoulin bevor – und womöglich auch seinem deutschen Team. © dpa

Früher als erhofft konnte Iwan Spekenbrink ein weiteres Häkchen an seinen Entwicklungsplan machen. In zwei bis vier Jahren wollte der Rennstallchef von Sunweb mit seinen Mannen stabil um Siege bei den großen Rundfahrten mitfahren. Das hatte Spekenbrink am zweiten Ruhetag des Giro angekündigt. Verschmitzt meinte der Niederländer auch: „Vielleicht können wir das ja jetzt schon erreichen.“

Der Wunsch wurde Realität. Tom Dumoulin überrollte beim abschließenden Zeitfahren förmlich die Konkurrenz. Diese Nervenstärke gepaart mit physischem Leistungsvermögen macht ihn auch für andere Teams interessant. Sunweb muss sich beeilen, um nicht erneut einen Fahrer zu verlieren, der im Team vom Talent zum Star reifte. In den letzten Jahren gingen aus atmosphärischen sowie finanziellen Gründen schon die deutschen Top-Sprinter Marcel Kittel und John Degenkolb.

Sie waren Opfer einer Entwicklung, die bereits der Vorgänger-Rennstall Giant anstrebte: Rundfahrtteam zu sein. „Für unsere Sponsoren und für die deutsche Radsportöffentlichkeit zählen vor allem die großen Rundfahrten“, lautet auch Spekenbrinks Grundüberzeugung. Dafür hat er einen zweistufigen Entwicklungsplan. Der erste sieht Fahrer wie Dumoulin vor und einen soliden Teamaufbau. Starke Helfer für die Berge will er verpflichten, Zeitfahrer für die Teamzeitfahren und Spezialisten für Flachetappen mit Windkanten.

Dass es in der Mannschaft noch Verbesserungsbedarf gibt, zeigte der Giro. Am Ende trotzdem die Rundfahrt gewonnen zu haben, spricht aber für das Potenzial. „Wir fahren zum Teil schon Jahre zusammen. Da weiß man, wie man sich bewegen muss, um den besten Mann aus dem Wind zu halten“, sagt der Berliner Simon Geschke.

Das gemeinsame Wachsen ist die Philosophie Spekenbrinks. Die gilt auch für die zweite Planstufe: Sunweb will in Zukunft mit einem deutschen Fahrer große Rundfahrtsiege holen. Kandidaten dafür gibt es im Team. Oft genannt wird Lennard Kämna, Ex-Juniorenweltmeister im Zeitfahren und mit nur 20 Jahren bereits in der World Tour unterwegs. Weitere Talente will Spekenbrink casten. „Wir sind beim Scouting pro-aktiv. Wir haben die Talent Days, an denen wir deutsche Talente testen. Wir wollen ein Motor für die Entwicklung des deutschen Radsports sein“, verspricht er.

Für den hiesigen Radsport sind das interessante Aussichten. Muss sich also nur noch herumsprechen, dass das Team trotz niederländischer Führung und einem Rundfahrtsieger aus Maastricht laut Anmeldung ein deutsches Team ist.

