Neue Kräfte für Marsch nach Aleppo Der symbolische Lauf für Frieden in Syrien macht Stopp in Dresden. Auch die bittere Kälte hält die Unterstützer nicht auf.

Vor dem Lutherdenkmal auf dem Neumarkt versammelten sich die Unterstützer des Friedensmarschs nach Aleppo. Initiatorin Anna Alboth (Mitte) schwor die Gemeinschaft zum Weitermachen ein. © René Meinig

Blickt man von Weitem auf dieses Häufchen von etwa 100 Personen, die da in bitterer Kälte und Dunkelheit auf dem Neumarkt stehen, könnte man sich fragen: Sieht so der Kampf der europäischen Zivilgesellschaft für Frieden in Syrien aus?

Geht man jedoch näher, dann sieht man, dass diese Leute in der Kälte tanzen, dass sie weiße Fahnen schwenken, dass sie Hoffnung versprühen. Wenigstens das. Zwölf Tage sind vergangen, seit der Friedensmarsch nach und für Aleppo in Berlin startete. Am Mittwoch machte er Station in Dresden. Vor der Frauenkirche versammelten sich diejenigen, die bereits mitgelaufen sind und diejenigen, die sich dem Marsch anschließen wollen. „Viele halten uns für verrückt“, sagt Anna Alboth, die polnische Initiatorin des Bürgermarsches, ins Mikrofon. „Aber wir hielten es für viel verrückter, weiter zu Hause zu sitzen und nichts zu tun.“ Dann wird das Manifest der Gruppe verlesen: Solidarität mit der zivilen Bevölkerung in Syrien. Keine Kriegspartei soll unterstützt werden. Deswegen ist auch die Fahne der Revolutionäre auf dem Marsch verboten, was einige Syrer nicht akzeptieren, die den Marsch boykottieren. Kritik gibt es von vielen Seiten, doch die Initiatoren wollen ihrer Linie treu bleiben.

Nach dem Manifest spielt noch die Banda Internationale, die Dresdner Band, zu der auch Syrer gehören. Unter den frierenden Unterstützern ist viel Englisch zu hören. 14 Nationen sind bereits vertreten. Etwa 60 Leute haben Dresden zu Fuß erreicht. Die Nacht durften sie im Zentralwerk der Kultur- und Wohngenossenschaft in Pieschen verbringen. Etwa 20 bis 30 neue Läufer dürften sich nun anschließen und am Samstag die nächste Etappe in Richtung Heidenau begleiten. Start ist 11 Uhr auf dem Altmarkt. Auch Kurzentschlossene sind willkommen. In den kommenden Wochen soll es durch die Tschechische Republik, Österreich und Slowenien weitergehen, bevor der Balkan, die Türkei und schließlich Syrien anvisiert werden. Nur ein früherer Friedensschluss könnte den Marsch stoppen, heißt es.

„Bislang sind wir überall sehr positiv empfangen worden“, sagt Anna. Jeden Tag kommen auch neue Menschen zum Marsch dazu. Wir freuen uns über jede und jeden, der auch für ein paar Stunden oder Tage mitlaufen kann.“ Der Marsch ist als Staffellauf gedacht. Nur wenige Hartgesottene wollen die ganze Strecke laufen, zumindest so weit, wie sie kommen.

