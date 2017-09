Neue Kopie für die Ahnengalerie Im Neuen Schloss in Bad Muskau hängt nun ein Abbild von Herrmann Graf von Armin. Er gesellt sich zu Traugott und Neffen Adolf.

Thomas Graf von Arnim und Ingrid Varga an der originalgetreuen Kopie von Herrmann Graf von Arnim. © Joachim Rehle

Im Beisein von Thomas Graf von Arnim und Ingrid Varga wird die originalgetreue Kopie von Herrmann Graf von Arnim der Öffentlichkeit vorgestellt. Jetzt zieren drei Generationen der Arnims den Treppenaufgang im Neuen Schloss in Bad Muskau. Traugott und sein Neffe Adolf Graf von Arnim waren schon bisher hier zu sehen. In den kommenden Jahren sollen die historischen Verbindungen weiter ausgebaut werden. Eine Ausstellung über das Wirken der Grafen von Arnim in Muskau ist für das kommende Jahr in Vorbereitung. Neben den Damen des Hauses werden auch die drei Standesherren dabei näher vorgestellt werden. Das Original von Herrmann Graf von Arnim hängt übrigens bei Thomas Graf von Arnim in München. (SZ)

