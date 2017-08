Neue Kontonummern bei der Volksbank Auf die Kunden des Kreditinstituts kommen Veränderungen zu. Vieles soll aber automatisch laufen.

Die Fusion von Volksbank Bautzen und Dresden hat auch Konsequenzen für die Kunden: Im September bekommen sie neue Kontonummern. © Archivfoto: Robert Michalk

Für die Kunden der ehemaligen Volksbank Bautzen stehen Veränderungen ins Haus: Am 23. September erhalten sie neue Bankleitzahlen und Kontonummern. „Die technische Verschmelzung wird unseren Fusionsprozess weitgehend abschließen“, sagt Thomas Müller, Sprecher der Volksbank Dresden-Bautzen. Wichtige Geschäftspartner, wie zum Beispiel Energieversorger würden über die neuen Kontonummern informiert, um den Umstellungsaufwand klein zu halten. Zudem werden in einer Übergangszeit Transaktionen mit alten Kontonummern automatisch auf die neuen Kontonummern umgeleitet.

Hintergrund dieser Neuregelung ist die Zusammenlegung der Volksbank Bautzen mit der Dresdner Volksbank Raiffeisenbank. Die Eintragung des verschmolzenen Kreditinstituts beim Registergericht erfolgte vor wenigen Tagen, am 4. August. Aufsichtsratsvorsitzender ist der Hoyerswerdaer Rechtsanwalt Hagen Döhl. Thomas Müller als Sprecher und seine Kollegen Marc Binczik, Tilmann Römpp und Remo Teichert bilden den Vorstand.

Durch die Fusion mit rund über 43 000 Mitgliedern und über 125 000 Kunden gehört die Volksbank Dresden-Bautzen zur größten Genossenschaftsbank in Sachsen. Auf der Internetseite der Bank heißt es: Die „Eltern“ dieser neuen großen Volksbank sind zwei kerngesunde und grundsolide Volksbanken mit einer langen Geschichte. Sowohl die Dresdner Volksbank Raiffeisenbank als auch die Volksbank Bautzen hätten sich sehr erfolgreich in den letzten Jahren am Markt behauptet.

Doch zusammen sollen sich Herausforderungen im Bank-Bereich besser meistern lassen, waren sich Vorstände und Aufsichtsräte in Bautzen und Dresden einig. Gerade die niedrigen Zinsen sind derzeit für viele Banken eine Zäsur. Zudem hatte das Kreditinstitut in Bautzen stark mit dem demografischen Wandel und der Sogwirkung der Landeshauptstadt zu kämpfen. Die Verschmelzung ist etwa ein Jahr vorbereitet worden. Vertreterversammlungen beider Banken hatten einstimmig für die Fusion in diesem Jahr gestimmt.

Neue Herausforderung bringt auch der Bereich Mobil- und Online-Banking und die fortschreitende Digitalisierung mit sich. Laut Marktforschungsumfragen nimmt bei den nach 1980-Geborenen das Interesse an der Filiale, dem Telefonbanking oder Bankautomaten drastisch im Vergleich zu anderen Altersgruppen ab. Stattdessen benutzen sie zum Beispiel Banking-Apps. Synergien sollen auch beim Vertrieb entstehen. „Damit wollen wir erreichen, dass die Qualität der Kundenberatung steigt“, so Binczick. Eine größere Bank kann schließlich auch größere Investitionen der Kunden begleiten.

Der Hauptsitz des gemeinsamen Kreditinstitut befindet sich in Dresden. Dort sitzen zukünftig die Vorstandsmitglieder und von dort aus werden auch die wichtigsten Entscheidungen der Bank getroffen. Das Bautzener Bankhaus in der Goschwitz-Straße bleibt indes ein wichtiger Standort . Allerdings verändert sich etwas die Organisationsstruktur. Schließlich kann es nicht jeden Bereich der Bank sowohl in Bautzen als auch in Dresden geben.

Mitarbeiter sollen nach Unternehmensangaben nicht entlassen werden. Allerdings sei nicht auszuschließen, dass es Umverteilungen geben werde. Auch die vertrauten Kundenberater und Ansprechpartner sollen erhalten bleiben. Auch ausgebildet wird weiter an der Spree.

Zusammen beschäftigt die neue Regionalbank nun mehr als 370 Mitarbeiter. So bleibt auch für die Kunden rund um Bautzen im Großen und Ganzen alles beim Alten – außer die Änderung der Bankleitzahl und der Kontonummer. Auch alle bekannten Kontaktadressen der beiden Altinstitute bleiben erhalten und werden mit der technischen Fusion um eine neue gemeinsame Internetadresse ergänzt.

Vorerst soll auch das Netz der Volksbank-Filialen erhalten bleiben. Bei den insgesamt 34 Filialen und den 15 Selbstbedienungsstellen der beiden Genossenschaftsbanken soll es keine Schließungen geben. Den Angaben zufolge wird die neue Bank über Einlagen in Höhe von gut 1,6 Milliarden Euro verfügen. Die Summe der Forderungen gegenüber Kunden betrage 784 Millionen Euro, das Eigenkapital belaufe sich auf 134 Millionen Euro. – Und auch beim Thema Sponsoring sollen in der Region keine Abstriche gemacht werden. Die hiesigen Vorstandsmitglieder wollen sich einsetzen, dass auch weiterhin Projekte im Landkreis Bautzen unterstützt würden.

