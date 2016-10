Neue Kletteranlage für Kita Weil viele Pulsnitzer spendeten, können sich die Mädchen und Jungen in der Kita Kunterbunt freuen.

© dpa

So lang ist eine Spendenliste selten: Was dem Pulsnitzer Stadtrat jetzt vorlag, war rekordverdächtig. Über 100 Spender waren verzeichnet, die Geld für die Kita Kunterbunt gegeben haben. Es sind Firmen, Familien und Einzelpersonen darunter. Die Spanne reicht von 5 bis 2 500 Euro. Auch die Kita-Kinder haben ihren Anteil daran: Mit einem Sponsorenlauf waren sie es, die Eltern, Verwandte und Bekannte erfolgreich zum Griff ins Portemonnaie bewegten. Anlass ist ein großes Projekt: Für das Geld soll eine Kletteranlage errichtet werden, die den Kindern viele Bewegungsmöglichkeiten bietet. 17 500 Euro werden dafür veranschlagt. Die Spende einer Bank werde jetzt noch erwartet, so Kämmerin Karin Füssel. Ursprünglich hatte die Stadt auch noch mit einem Eigenteil aus der Stadtkasse gerechnet. In die werde sie am Ende gar nicht greifen müssen, schätzt die Kämmerin ein. Der Dank gebühre den vielen Spendern, so dass wieder etwas für die Kinder erreicht werden und die Stadtkasse auch noch geschont werden kann. (SZ/ha)

zur Startseite