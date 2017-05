Neue Klausel für Kitaplatz-Kündigung Wenn Familien ihren Hauptwohnsitz von Rabenau in einen anderen Ort verlegen, hat das Konsequenzen.

Die Stadt Rabenau hat sich ein Kündigungsrecht eingeräumt. © dpa

Die Stadt Rabenau hat die Beitragssatzung für die Kindertagesstätten überarbeitet und dabei einen neuen Passus unter dem Punkt Ummeldung, Abmeldung und Kündigung der Betreuung eingebaut. Dies betrifft Fälle, in denen die Familie den Hauptwohnsitz in eine andere Kommune verlagert haben. In der neuen Satzung heißt es nun: „Die Stadt Rabenau kann den Betreuungsvertrag mit einer Frist von sechs Monaten kündigen, wenn das Kind seinen Hauptwohnsitz außerhalb der Stadt Rabenau hat und eine Kündigung erforderlich ist, um den Betreuungsbedarf für Kinder aus Rabenau abzusichern.“ Um ganz sicher zu gehen, müssen Eltern, die umgezogen sind, innerhalb von sechs Monaten in der neuen Stadt oder Gemeinde einen neuen Kitaplatz suchen. Bürgermeister Thomas Paul (CDU) begründet den Schritt mit der hohen Nachfrage nach Betreuungsplätzen. Auch andere Kommunen würden so verfahren, heißt es aus dem Rathaus. (hey)

zur Startseite