Neue Kläranlage entsorgt Abwässer In Rennersdorf-Neudörfel ist eine neue Kleinanlage in Betrieb. Sie ersetzt eine marode gewordene Mehrkammergrube.

In Rennersdorf-Neudörfel wird eine Kleinkläranlage ähnlich wie hier in Betrieb genommen. © Archiv:Dirk Zschiedrich

Die Bauarbeiten an der neuen Kleinkläranlage im Stolpener Ortsteil Rennersdorf-Neudörfel sind abgeschlossen. Die Anlage ist für die umliegenden Grundstücke und Anwohner vorgesehen. Deren Abwässer wurden vorher in einer Mehrkammergrube entsorgt. Diese war nicht nur marode und entsprach nicht mehr dem neuesten Stand. Die noch aus DDR-Zeiten stammende Anlage befindet sich zudem auf fremden Boden am ehemaligen volkseigenen Gut in Rennersdorf-Neudörfel. Dessen Eigentümer hatte dem Verband über eine Vereinbarung gestattet, die Grube noch eine Weile bis zum Neubau der Kleinkläranlage nutzen zu können. Die Zeit für die alte Mehrkammergrube ist inzwischen abgelaufen. Deshalb wird jetzt Platz für die neue Kleinkläranlage geschaffen. Darüber hinaus müssen auch entsprechende Leitungen neu verlegt werden. Die Hauseigentümer haben nun ein halbes Jahr Zeit, sich auf eigene Kosten an das System der Kleinkläranlage anzuschließen. (SZ)

