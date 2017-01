Neue Kita- und Hort-Fassaden vorgestellt Die beiden Bauprojekte in Weißwasser waren Thema im Bau- und Wirtschaftsausschuss.

Eingang der Kita „Regenbogen“in Weißwasser © Joachim Rehle

Am Dienstag ist im Bau- und Wirtschaftsausschuss von Weißwasser der aktuelle Stand der Planungen für den Neubau der Kita Regenbogen und des Horts an der Geschwister-Scholl-Grundschule vorgestellt worden. Dabei sind auch Entwürfe zur Gestaltung der Fassaden gezeigt worden. Das Hortgebäude soll eine hellgelbe Farbe bekommen. Außerdem sollen Schattenbilder spielende Kinder zeigen. Die Kita erhält eine grau-weiße Farbe, die laut Thomas Heinrich vom Baureferat an die Farbe der Eisarena angelehnt sei. Die Nordansicht wird zusätzlich durch einen Regenbogen verziert und auf der Südseite erhalten die Krippenräume farbige Akzente.

Für den Hort liegen die Baugenehmigung und der Fördermittelbescheid vor, so dass die Aufträge ausgeschrieben und im März im Stadtrat vergeben werden können, so der Leiter des Baureferats Thomas Böse. Bei der Kita werde an beidem noch gearbeitet. Der Stadtrat soll dann im April entscheiden.

zur Startseite