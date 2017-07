Neue Kita liegt im Zeitplan Neben der Diesterweg-Schule in Pirna-Copitz entsteht eine Einrichtung mit 155 Plätzen. Die werden auch dringend benötigt.

Der Rohbau der neuen Kindertagesstätte an der Roßmäßlerstraße in Copitz ist fast fertig. © Dirk Zschiedrich

Die Arbeiten an der neuen Kindertagesstätte an der Professor-Roßmäßler-Straße in Copitz liegen im Zeitplan. Nach Auskunft des Rathauses wird der Rohbau in wenigen Tagen fertig. Parallel zu den letzten Arbeiten an der Rohbauhülle rücken bereits die Dachdecker und Elektroinstallateure an. In der kommenden Woche beginnen Handwerker zudem, die Fenster im Erdgeschoss einzubauen. Alle übrigen Ausbauarbeiten sind laut der Stadtverwaltung bereits ausgeschrieben, die Aufträge sind zu einem Großteil schon vergeben. Ebenso hat die Stadt bereits die Aufträge dafür ausgelöst, die Außenanlagen rund um das Haus zu gestalten. Die Spiel-, Grün- und Pflanzenflächen sollen so parallel zu den Bauarbeiten am Haus laufen, damit alles zeitgleich fertig ist. Die neue Einrichtung soll im Frühjahr 2018 fertig sein und ans Netz gehen.

Die Betreuungsstätte an der Roßmäßlerstraße ist seit Jahren der erste echte Kita-Neubau in Pirna. Bislang hatte die Stadt hauptsächlich Ersatz für ausgediente Einrichtungen geschaffen oder Altbestand sanieren und erweitern lassen. Die zusätzliche Kita in Copitz war notwendig geworden, weil die Betreuungsplätze in den vorhandenen Einrichtungen langsam knapp werden und perspektivisch nicht mehr für den nachrückenden Nachwuchs ausreichen. Pirna verzeichnet seit einigen Jahren wieder steigende Geburtenraten, zudem profitiert die Kommune vom Zuzug junger Familien mit kleinen Kindern.

Das Copitzer Haus soll helfen, den steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken. In dem Haus soll es künftig 15 Krippenplätze, 90 Kindergartenplätze und 50 Hortplätze geben. Betrieben wird die Kita vom ASB-Kreisverband Königstein-Pirna. Der Bau des Hauses begann im Herbst vergangenen Jahres, der Grundstein wurde offiziell am 12. April 2017 gelegt.

Pirna investiert rund 3,14 Millionen Euro in den Kita-Neubau. Bund, Land und Landkreis fördern das Vorhaben mit einer Million Euro.

