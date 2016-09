Neue Kita-Leiterin kann starten Eine passende Kandidatin scheint gefunden zu sein. Nun fehlt nur noch ihre Unterschrift.

Zu den Einrichtungen in Ottendorf-Okrilla gehört auch die Kita Schwalbennest. © Thorsten Eckert

Zum zweiten Mal in diesem Jahr musste die Gemeinde Ottendorf-Okrilla die Gesamtleitung der kommunalen Kindertageseinrichtungen ausschreiben. Denn die bisherige Leiterin kündigte. Vor der Sommerpause führte die Verwaltung bereits eine Ausschreibung durch, passende Kandidaten wurden gefunden. Allerdings hat keiner der ausgewählten Bewerber den Arbeitsvertrag letztendlich unterschrieben und die Stelle in Ottendorf tatsächlich angetreten. Deshalb schrieb die Verwaltung die Position erneut aus. Vier Bewerberinnen erhielten schließlich eine Einladung zum persönlichen Gespräch. Eine passende Kandidatin ist nun gefunden, der Arbeitsvertrag aber noch nicht unterschrieben. „Wir haben auf die Entscheidung des Gemeinderates gewartet“, erklärt Hauptamtsleiter Udo Rößler. Da sich das Gremium am Montagabend für die ausgewählte Bewerberin entschied, kann nun die Unterschrift unter dem Vertrag folgen. Wann die neue Leiterin ihre Position antritt, ist momentan noch offen, soll aber so schnell wie möglich passieren. „Wir stehen in den Startlöchern“, so der Hauptamtsleiter. (ste)

