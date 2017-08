Neue Kita in Bannewitz eröffnet im September Im Mai war Richtfest, jetzt öffnet die Kindertagesstätte bald ihre Türen.

Die neue Kindertagesstätte auf dem Baufeld an der Boderitzer Straße in Bannewitz wird bald fertig. Zum 1. September wird das Haus eröffnet. Dann sollen bereits die ersten Eltern begrüßt und deren Kinder eingewöhnt werden, wie die künftige Kita-Leiterin Juliane Haufe bestätigt. Wenn das Haus voll ist, sollen insgesamt 105 Kinder in dem Kindergarten betreut werden, davon 35 Krippenkinder.

Die Gemeinde Bannewitz kaufte das etwa 3 200 Quadratmeter große Grundstück für rund 500 000 Euro und überlässt es per Erbbaupachtvertrag dem Investor und Träger der Einrichtung, der Thüringer Sozialakademie. Das Unternehmen aus Jena betreibt bereits mehrere Kindertagesstätten in Dresden. In der Gemeinde Bannewitz investiert die Thüringer Sozialakademie rund zwei Millionen Euro für den Neubau. Ende November 2016 war Baustart. Im Mai dieses Jahres wurde Richtfest gefeiert. Mit dem anfänglichen Ziel, die Kita schon im August zu eröffnen, ist der Bauplan lediglich einen Monat im Rückstand. (SZ/ves)

zur Startseite