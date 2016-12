Neue Kita – höhere Kosten?

Blick in die neue Kinderkrippe in Prausitz, die im August dieses Jahres eingeweiht wurde. Für 1,1 Millionen Euro wurde ein neues Gebäude gebaut. Jetzt werden alle Kinder der Gemeinde von Krippe- bis zum Grundschulalter in Prausitz betreut. Doch in die Freude mischt sich jetzt ein Wermutstropfen.