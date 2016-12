Neue Kinderstation kurz vor Fertigstellung

Ein damals neugeborenes Baby im Zittauer Klinikum, aufgenommen bei einer dortigen Feierstunde im Jahr 2006.

Zittau. Handwerker arbeiten mit Hochdruck an der baulichen Fertigstellung der neuen Räume für die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Klinikums Oberlausitzer Bergland an der Görlitzer Straße in Zittau. Dort brennen derzeit in der ersten Etage des Hauses 1 unter der Entbindungsstation täglich oft bis in die Abendstunden die Lichter, wie Mitarbeiterin Stefanie Brückner mitteilt. Nach viermonatiger Bauzeit steige nun die Spannung. „Alle sind bereits jetzt voller Vorfreude und können den Umzug kaum mehr erwarten“, berichtet sie. Dieser ist voraussichtlich Anfang Februar.

Diesen Monat noch werden die Baufirmen ihre Arbeiten weitestgehend beendet haben. Im Januar steht dann der Aufbau der Möbel an. Anschließend sind die Medizintechnik und IT an der Reihe, um die neue Station 14 an die entsprechenden Medien anzuschießen. Wenn ab Februar der Umzug starten soll, ist damit auch die feierliche Eröffnung der neuen Station sowie ein Tag der offenen Tür verbunden, teilt Stefanie Brückner mit. (SZ)

