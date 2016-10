Neue Karpfensorte wird zum Abfischen verkauft Am Sonntag gibt es am Mühlteich in Langburkersdorf erstmals wieder Schuppenkarpfen.

Ein Prachtkarpfen, der beim Schaufischen in Langburkersdorf gezeigt wird. © Archivfoto: Frank Baldauf

Langburkersdorf. Beim Abfischen am Mühlteich in Langburkersdorf wird den Mitarbeitern von Gunther Ermisch am Sonntag eine neue Fischsorte ins Netz gehen. Der Fischwirtschaftsmeister wird erstmals wieder Schuppenkarpfen im Angebot haben. Es handelt sich dabei um die Urform des Karpfens in Europa. In heimischen Küchen kommt der Schuppenkarpfen aber nur selten auf den Teller. Er wurde vom sogenannten Spiegelkarpfen verdrängt. Denn dieser hat deutlich weniger Schuppen am Körper. Dadurch sei die Zubereitung einfacher. Der Schuppenkarpfen ist für Gunther Ermisch dennoch attraktiv.

Warum, das verrät er beim Abfischen. Das findet am Sonntag, zwischen 10 Uhr und 16 Uhr, am Mühlteich an der Kirschallee in Langburkersdorf statt. Besucher können dabei zusehen, wie die Fische aus dem Wasser gezogen werden. Auch frischer Fisch und Räucherfisch werden vor Ort verkauft. Der Eintritt ist frei. (SZ/kat)

