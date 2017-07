Neue Kandidaten für die Bundestagswahl Der Kreiswahlausschuss hat entschieden. Am Start sind nicht nur die bekannten Bewerber der etablierten Parteien.

Die Kandidaten für die Bundestagswahl im Kreis stehen fest. © dpa

Die Auswahl ist groß: Am 24. September werden die Wähler im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge unter acht Direktkandidaten für den Bundestag entscheiden können. Bereits seit Monaten sind die Kandidaten der etablierten Parteien bekannt. Dazu gehören neben den beiden Bundestagsabgeordneten Klaus Brähmig (CDU) und André Hahn (Linke) auch die Grüne Ines Kummer und Lothar Brandau von der FDP.

Aufsehen hat zudem die Kandidatur von Frauke Petry von der AfD gesorgt. Die AfD-Bundesvorsitzende wohnt zwar in Leipzig, doch der hiesige Kreisverband war bereit, sie als Direktkandidatin aufzustellen. Daran hat auch der Widerstand von internen Gegnern wie zum Beispiel des Freitaler Stadtrats Norbert Mayer nichts geändert. Er hatte gesagt: „Frauke Petry verhält sich zunehmend totalitär. So jemanden will ich nicht in dem Bundestag sehen.“ Allerdings scheiterten Anträge, Petry wieder abzuwählen.

Ein Bergmann auf dem Stimmzettel

Darüber hinaus erreichten vier weitere Wahlvorschläge den Kreiswahlausschuss. Einer davon kam von der Spaßpartei Die Partei, die aber am Ende nur wenig Freude hatte. Mangels der 200 erforderlichen Unterstützungsunterschriften wurde der Vorschlag abgewiesen. Dasselbe gilt auch für die Wählervereinigung Mitteleuropäische Friedensunion.

Zugelassen wurde dagegen die Kandidatin der Bürgerrechtsbewegung Solidarität. Es handelt sich um die 49-jährige Pflegehelferin Doris Kamke. Die Frau aus Bad Schandau kandidierte bereits für die Landtagswahl im Jahr 2014 und brachte es damals auf 0,7 Prozent der Stimmen. In den Landtag zog damals Jens Michel von der CDU ein.

Einem einzigen Einzelbewerber gelang es aber, die 200 Unterstützungsunterschriften zusammenzubekommen. So wird der Name des 60-jährigen Bergmanns Roland Hoyer am 24. September ebenfalls auf dem Stimmzettel stehen. Er wurde in Dohna geboren und wohnt heute in Bosewitz.

Der Kreiswahlausschuss bestätigte die acht Wahlvorschläge einstimmig. Die nicht zugelassenen Kandidaten haben noch bis Montag Zeit, gegen ihre Ablehnung Beschwerde einzulegen. (SZ/dsz)

