Neue Jobs in Salzenforst Eine Kunststofffirma will sich ansiedeln, eine andere sich erweitern. Die Stadt sucht derweil nach neuen Gewerbeflächen.

Gute Nachrichten aus dem Gewerbegebiet in Salzenforst: Mit der Neuansiedlung einer Kunststofffirma sind dort künftig alle Flächen belegt. Das Unternehmen plant eine enge Zusammenarbeit mit dem Betrieb von Ionisos, der zugleich erweitert werden soll. Insgesamt könnten dadurch bis 75 neue Arbeitsplätze entstehen. © Uwe Soeder

Kunststoff – da geht’s nicht nur um Plastegießkannen oder Henkeleimer. Bereits jetzt werden im Gewerbegebiet Salzenforst bei Ionisos mit einem hochmodernen Verfahren Kabel und andere Produkte so veredelt, dass sie deutlich weniger anfälliger gegen Abrieb, Chemikalien oder Temperaturschwankungen werden. Im Herbst hatte das französische Unternehmen das Werk der Firma Leoni übernommen. Nun gibt es neue Pläne, die Bautzen künftig mehr denn je zu einem Zentrum hochmoderner Kunststoffindustrie machen sollen.

Viel Platz ist im Gewerbegebiet neben der Autobahn in Salzenforst nicht mehr. Eine große Fläche ist noch zu haben, bereits aber fest reserviert für ein Kunststoffunternehmen, das in Bautzen bis zu 60 neue Arbeitsplätze schaffen möchte – direkt neben dem Standort von Ionisos. Und die räumliche Nähe ist durchaus gewollt. Denn, so erklärt Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD), beide Unternehmen wollen künftig ganz eng zusammenarbeiten. „Wahrscheinlich wird es sogar eine bauliche Verbindung zwischen den Gebäuden der beiden Firmen geben“, erklärt der Rathauschef, der sich in den vergangenen Wochen und Monaten intensiv um die Ansiedlung des neuen Werks bemüht hat. Zu viele Details will Alexander Ahrens noch nicht verraten – zunächst müssten erst einmal alle Verträge unterschrieben werden.

Bereits der Nürnberger Autozulieferer Leoni hatte entsprechende Pläne für seinen Bautzener Standort verfolgt. Deshalb hatte es in der Vergangenheit bereits ein Hin und Her bei den Grundstücken gegeben. Denn das Gelände neben Leoni hatte damals zunächst die belgische Firma Stas erworben, die in Bautzen künftig Kipper produzieren will. Stas, der neue Investor und die Stadtverwaltung konnten sich allerdings auf einen Grundstückstausch einigen. Der Ansiedlung stand so nichts mehr im Wege.

Offenbar hat auch der Verkauf des vor knapp zehn Jahren hochgezogenen Bautzener Standorts von Leoni wenig an den Absichten geändert. Der Nürnberger Autozulieferer wollte seine Bereiche neu aufstellen, Ionisos zeigte Interesse. Nach eigenen Angaben wollen sich die Franzosen mit der strategischen Lage im Dreiländereck einen direkten Zugang zu den Märkten in Polen und Tschechien sichern. Die Produktion der Kabel und anderer, widerstandsfähig gemachten Produkten wie Rohre und Schrumpfschläuche für Kunden in den Nachbarländern sowie in der Slowakei und Österreich läuft weiter. Und mit dem neuen Partner soll die Produktpalette in Bautzen jetzt auch noch erweitert werden.

Nach Angaben der Stadtverwaltung wollen die Franzosen in Bautzen künftig auch sterile Medizinprodukte und Gerätschaften herstellen. Dafür will sich Ionisos erweitern. Von der neben dem Werk befindlichen, etwa 70 000 Quadratmeter umfassenden, Freifläche hat sich das Unternehmen jetzt ein Zehntel abknapsen lassen und möchte dort demnächst eine neue Produktions- und Lagerhalle errichten. Der Finanzausschuss hat für den Verkauf des noch stadteigenen Grundstücks jetzt grünes Licht gegeben. Ionisos bezahlt für die 7 000 Quadratmeter fast 60 000 Euro.

Schon jetzt arbeiten in dem Werk etwa 30 Mitarbeiter im Dreischichtsystem. Mit der Erweiterung entstehen auch bei Ionisos neue Arbeitsplätze. Zunächst mindestens acht, später sogar bis zu 16 neue Jobs sind laut Bautzens Finanzbürgermeister Robert Böhmer im Gespräch. Alexander Ahrens betont, dass es sich um Stellen für hoch qualifizierte Arbeitnehmer handelt. Ebenso bei der Ansiedlung der Partnerfirma entstünden viele Jobs für Fachkräfte. Für gut die Hälfte der 60 Arbeitsplätze brauche es hoch qualifizierte Mitarbeiter.

Mit den Plänen der Kunststoff-Spezialisten entsteht in Salzenforst gewissermaßen ein Cluster der Branche. Oberbürgermeister Alexander Ahrens hatte in seinen Vorstellungen für die weitere wirtschaftliche Entwicklung in Bautzen diesen Cluster-Gedanken stets betont. „Vor dem Hintergrund der Vielzahl der Anfragen zu Firmenansiedlungen wird der Cluster-Gedanke im Zweifelsfall den entscheidenden Ausschlag geben können“, erklärt der OB.

Der Platz für neue Unternehmen wird in Bautzen allerdings zunehmend knapp. Mit der Neuansiedlung wäre das Industriegebiet in Salzenforst komplett belegt. Deshalb wird jetzt in Bautzen über neue Gewerbeflächen nachgedacht. „Aktuell gibt es erste Gespräche, auch mit dem Wirtschaftsministerium in Dresden, zur Entwicklung und Ausweisung neuer Industriegebiete“, sagt Alexander Ahrens.

