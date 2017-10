Neue Jobs in Maschinenbaufirma Das Neukircher Unternehmen HKS produziert jetzt in drei Hallen. Und es will weiterwachsen.

Stefan Zenker arbeitet in der neuen Montagehalle. Das Neukircher Werk des Unternehmens HKS Dreh-Antriebe ist auf die Herstellung großer Teile spezialisiert. Eingebaut werden sie vor allem in Baumaschinen und Bergwerkstechnik. © Steffen Unger

Wir stellen ein ... – Ein solches Schild findet man an den Betriebstoren des Neukircher Unternehmens HKS Dreh-Antriebe (noch) nicht. Doch bis zu vier Facharbeiter, die aufs CNC-Drehen und -Fräsen spezialisiert sind, würde Betriebsleiter Mario Vogt sofort einstellen. Seit Beginn dieses Jahres wuchs die Belegschaft um sieben auf jetzt 66 Mitarbeiter. Vor anderthalb Jahren beschäftigte HKS in Neukirch 50 Frauen und Männer.

Damals stand der Bau einer neuen Fertigungshalle, der dritten des Betriebes, unmittelbar bevor. Inzwischen wurde das Gebäude errichtet. Es ist mit modernen Maschinen eingerichtet. Zur Produktionsfläche in den beiden bestehenden Hallen – zusammen 1 600 Quadratmeter – kamen nun noch einmal 1 100 Quadratmeter dazu. In der neuen Halle werden Drehantriebe montiert, die vor allem in Baumaschinen und Bergwerkstechnik eingebaut werden. In den beiden bisherigen Hallen wurde so Platz gewonnen für die Fertigung der Einzelteile, sagt Mario Vogt. Dabei geht es vor allem ums Drehen, Fräsen und Schleifen. Zwölf Maschinen dafür hatten bisher Platz. Im Ergebnis des Hallenneubaus sind es nun 17 Maschinen. Das Mutterunternehmen im hessischen Wächtersbach investierte seit vergangenem Jahr rund 3,5 Millionen Euro in sein Werk in der Oberlausitz.

Umsatz verdreifacht

Das 1970 gegründete Unternehmen HKS Dreh-Antriebe mit seinen Standorten in Wächtersbach und Neukirch ist weltweit im Geschäft. Entwickelt, produziert und vertrieben werden hydraulische und pneumatische Kompaktantriebe zum Drehen und Schwenken schwerer Teile. Angewandt werden sie in Branchen wie dem Maschinen-, Fahrzeug- und Schiffsbau, in Baumaschinen, Kraftwerken, im Bergbau und der Robotertechnik.

Der Betrieb in Neukirch ist auf die Herstellung großer Drehantriebe spezialisiert. „Das beginnt bei 30 Kilogramm und geht bis 800 Kilogramm pro Stück“, sagt Mario Vogt. Rund 3 000 Drehantriebe verlassen jedes Jahr das Werk im Neukircher Gewerbegebiet Am Bönnigheimer Ring.

HKS agiert auf einem Wachstumsmarkt. Seit dem Jahr 2009 habe sich der Umsatz des Gesamtunternehmens verdreifacht, sagt Mario Vogt. Einer von mehreren Gründen ist, dass Baumaschinenproduzenten und Baufirmen bei der Technik umrüsten – vom Zylinder zu hydraulischen Drehantrieben. Letztere sind in der Anschaffung zwar teurer. Dafür aber sind sie robuster und längst nicht so störanfällig – und damit auf lange Sicht die wirtschaftlichere Variante. Auch ein neues Produkt bringt zusätzliche Kunden: eine rotierende Baggerschaufel. „Ein Bagger lässt sich damit noch flexibler führen“, sagt der Neukircher Betriebsleiter.

Die hessischen Eigentümer des Betriebes, die Familie Höhn, planen langfristig mit dem Standort im Neukircher Gewerbegebiet. Durch die jüngste Erweiterung wuchs der Betrieb in Richtung Lindenallee. Aber auch das noch freie Nachbargrundstück in der entgegengesetzten Richtung sicherte sich die Eigentümerfamilie bereits vor Jahren. Eine Option für eine eventuell spätere Erweiterung in Neukirch. Das Unternehmen HKS produziert an den Standorten Wächtersbach und Neukirch mit insgesamt mehr als 200 Mitarbeitern.

