Neue Jobs in der alten Heimat Mit einer Fachkräftebörse wollen Landkreis und Wirtschaft einst Abgewanderte zurück in die Region holen. Die Firmen zeigen ein immer größeres Interesse.

In etlichen Branchen suchen Firmen händeringend nach Fachkräften. Dabei setzen die Unternehmen auch auf jene, die einst ihre Heimat verlassen haben. © dpa

Die Wirtschaft brummt, die Zahl der Arbeitslosen sinkt – ein Trend, der sich auch bei der diesjährigen Fachkräftebörse am 27. Dezember im Bautzener Landratsamt bemerkbar macht. Bei der dritten Auflage haben die Veranstalter einen neuen Rekord zu vermelden. Mit bisher 50 Anmeldungen wollen dort so viele Firmen wie nie zuvor um neue Mitarbeiter werben.

Seit 2014 laden das Kreisentwicklungsamt, die Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammer stets zwischen Weihnachten und Neujahr zur Fachkräftebörse „wiederda“ ein. Der Termin ist nicht zufällig gewählt. Denn um die Weihnachtszeit weilen viele, die einst die Oberlausitz verließen, bei ihren Familien in der Heimat. Zugleich richtet sich die Börse auch an jene, die derzeit für ihren Job noch pendeln – aber auch alle anderen Interessierten, die im Beruf eine neue Herausforderung suchen. Die Unternehmen hoffen unterdessen darauf, bei der Veranstaltung vor Ort gut ausgebildete und motivierte Fachkräfte an sich binden zu können. Denn tatsächlich wird es in der Region in etlichen Branchen zunehmend schwierig, Personal zu finden. Im vergangenen Jahr hatte die Börse etwa 600 Besucher angelockt.

Neuer Veranstaltungsort

Die Idee, zwischen Weihnachten und Neujahr mit einer eigens dafür auf die Beine gestellten Veranstaltung um jene zu werben, welche die Region einst auf der Suche nach Arbeit und einem Auskommen verließen, hatte anfangs noch für reichlich Skepsis gesorgt. Im ersten Jahr hatten sich gerade einmal zwölf Unternehmen daran beteiligt, Ende 2015 waren es dann schon fast viermal so viele. Auch dieses Jahr wollen wieder Firmen aus allen Branchen dabei sein. So werden Unternehmen aus der Industrie, dem kaufmännischen und sozialen Bereich sowie Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe auf der Fachkräftebörse erwartet. Die Besucher können sich dabei nicht nur über die vielen verschiedenen freien Jobs in der Region informieren, sondern auch Kontakte zu den hiesigen Unternehmen knüpfen. Neu ist dieses Jahr der Veranstaltungsort. Nachdem die Stellenbörse 2015 im Best-Western-Hotel stattgefunden hatte, haben sich die Veranstalter dieses Jahr für die Räume im Landratsamt entschieden.

Fachkräftebörse „wiederda“, Di, 27. Dezember, 10 bis 14 Uhr, Landratsamt Bautzen, Bahnhofstr. 9; Eintritt frei

zur Startseite