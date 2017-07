Neue Jobs für die Sächsische Schweiz WTK aus Neustadt beteiligt sich an der Entwicklung selbstfahrender Landmaschinen. Eine Chance für weitere Firmen in der Region.

WTK in Neustadt ist Teil eines Firmenbündnisses, das selbstfahrende Traktoren, Heupressen und andere Erntehelfer entwickeln will. © Dirk Zschiedrich

Ein Netzwerk aus Unternehmen und Wissenschaft will durch Technologieentwicklung in den kommenden zehn Jahren mehr als 300 Arbeitsplätze in Sachsen schaffen. Teil dessen ist auch die Firma WTK-Elektronik aus Neustadt.

Bei dem Projekt „Feldschwarm“ geht es um autonome Landmaschinen, die zukünftig fast eigenständig und umweltschonend Felder bewirtschaften sollen. Zum Bündnis gehören neben der Neustädter Firma unter anderem Unternehmen aus Obergurig und Zwickau sowie zwei Fraunhofer-Institute und Forscher der Technischen Universität Dresden. Das Projekt kostet rund zwölf Millionen Euro, 8,6 Millionen Euro kommen vom Bund.

WTK-Geschäftsführer Thomas Pohlmann hat das Bündnis, das am Mittwoch in Dresden vorgestellt wurde, mit initiiert und ist sein Sprecher. „Wir rechnen damit, dass wir durch die Forschung und Produktion eine dreistellige Anzahl an Arbeitsplätzen schaffen werden.“ Er betont allerdings, dass diese Stellen nicht alle in der Sächsischen Schweiz entstehen werden. „WTK hat aber definitiv vor, zu wachsen“, so Pohlmann. Sein Ziel ist es, den Umsatz des Unternehmens in den nächsten Jahren mindestens zu verdoppeln. Aktuell sind es zwölf Millionen Euro jährlich. Von dem Wachstum sollen auch andere Betriebe in der Region profitieren. Um das Projekt anzutreiben, das 2012 gegründet wurde, hatte die Wirtschaftsförderung Sachsen Zulieferer und Produzenten von landwirtschaftlichen Technologien angesprochen, auch in der Sächsischen Schweiz. Eine Zusage gibt es bis dato nur von WTK. Aber: „Es gibt Unternehmen, die im späteren Entwicklungsprozess mit einsteigen würden“, sagt Uwe Lienig von der Wirtschaftsförderung und verweist auf eine Firma in Stolpen.

Das Ziel in den nächsten drei Jahren sei es, die beteiligten Zulieferer und Produzenten der Module zu fördern. Entstehen sollen Roboter, die deutlich kleiner und leichter als bisherige Landmaschinen sind und zur Aussaat, Ernte und Verarbeitung auf Feldern eingesetzt werden soll. Die Vision ist, dass diese Maschinen fast selbstständig funktionieren und nur noch eine Zugmaschine von Menschenhand bedient werden muss. Diese sogenannte Schwarmtechnologie soll bodenschonender und irgendwann frei von fossilen Brennstoffen sein.

WTK fertigt unter anderem die Elektronik für solche automatisierten Maschinen und die Bediensysteme. Wer die fertig entwickelten Roboter einmal produziert, ist noch nicht entschieden. Entweder werden das die schon jetzt teilnehmenden Betriebe sein wie Indikar bei Zwickau. „Oder wir gründen für diesen Zweck ein neues Unternehmen“, sagt Thomas Pohlmann. Wirtschaft

