Neue Jobs bei Itelligence Der IT-Dienstleister treibt den Zusammenschluss mit der Bautzener Bit Group voran – und setzt in der Region weiter auf Wachstum.

Beim IT-Dienstleister Itelligence laufen die Geschäfte gut. © Robert Michalk

Der Zusammenschluss der beiden in Bautzen ansässigen IT-Dienstleister Itelligence und Bit Group nimmt jetzt auch nach außen sichtbare Konturen an. Als einhundertprozentige Tochter von Itelligence wird die Bit Group Farben und Designs der Muttergesellschaft übernehmen. In ihrem Marketingauftritt wird die Bit Group künftig das Rot von Itelligence mitverwenden. Zugleich wollen die IT-Spezialisten in Bautzen und Dresden weitere neue Jobs schaffen.

Das IT-Unternehmen Itelligence mit Hauptsitz in Bielefeld hatte im Juni des vergangenen Jahres die Übernahme der Bit Group bekannt gegeben. Seitdem wird die Bautzener Firma Schritt für Schritt bei Itelligence eingegliedert.“Wir kommen mit der Integration der Bit in Itelligence sehr gut voran und erwarten auch ein deutliches Wachstum bei den Mitarbeiterzahlen und beim Umsatz“, sagt Itelligence-Mitarbeiterin Corina Weidmann. Bis zum Ende des Jahres werden beide Firmen allerdings noch formal und im juristischen Sinn eigenständig bleiben. Erst mit Beginn des neuen Jahres werden beide Unternehmen endgültig miteinander verschmolzen.

Angesichts der guten Geschäftszahlen will Itelligence in Ostsachsen weiter einstellen. Im Laufe des Jahres sollen an den beiden Standorten in Dresden und Bautzen 60 neue Stellen besetzt werden. Die Firma setzt dabei vor allem auf neue Mitarbeiter, die aus der Region kommen. Schon jetzt arbeiten in Dresden und Bautzen insgesamt etwa 600 Mitarbeiter. Hinzu kommen die mehr als 350 Bautzener Mitarbeiter der Bit Group. Bereits in Kürze will Itelligence an der Schliebenstraße ein weiteres Rechenzentrum in Betrieb nehmen. In den Neubau investiert der IT-Dienstleister eigenen Angaben nach etwa 15 Millionen Euro.

Mit der Übernahme der Bit Group will Itelligence seine Position als einer der führenden IT-Dienstleister in Deutschland stärken. Der Fokus des Geschäfts liegt auf Produkten der Software-Schmiede SAP und die Arbeit mit sogenannten Datenclouds. Die Bit Group ist ebenfalls auf SAP-Produkte spezialisiert. Das Bautzener Unternehmen kann auf über 100 Kunden in und außerhalb Deutschlands verweisen.

Insgesamt bleibe Sachsen für Itelligence ein wichtiger Baustein, wie jetzt Lars Janitz von der Firmenspitze noch einmal bestätigte. Der weitere Ausbau der Standorte in Dresden und Bautzen sei ein strategischer Baustein, der zur Positionierung des Unternehmens sowohl im lokalen als auch im globalen Markt beitrage.

