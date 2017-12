Neue Infotafel für Gedenkstätte Insgesamt sollen 25 Tafeln auf die regionalen Besonderheiten im Elbe-Röder-Dreieck hinweisen.

Jens Nagel, Gedenkstättenleiter der Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain, an einer neuen Tafel. Eine von 25 Stück, die auf regionale Besonderheiten im Elbe-Röder-Dreieck hinweisen sollen. © Sebastian Schultz

Zeithain. Eine von 25 Tafeln zu regionalen Besonderheiten im Elbe-Röder-Dreieck wurde an der Zufahrt zur Gedenkstätte Ehrenhain in Zeithain aufgestellt. Dort plant Leiter Jens Nagel 2018 einige Besonderheiten – so eröffnet am 26. Januar im Stadtmuseum Riesa in Kooperation mit der Gedenkstätte die Sonderausstellung „Lasst mich ich selbst sein. Anne Franks Lebensgeschichte“. Zudem wird im April die Ausstellung über polnische Kriegsgefangene in Zeithain eröffnet und ab Mai gibt es wieder kostenfreie Führungen an jedem ersten Sonntag des Monats. (SZ)

zur Startseite