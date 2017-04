Neue Impulse für die Glasindustrie? Lösungen für den Strukturwandel in der Lausitz gibt es bei einem Wirtschaftstreffen in Weißwasser nicht. Aber Neuigkeiten.

zurück Bild 1 von 2 weiter In Weißwasser ist die Firma Stölzle Lausitz der einzige verbliebene glasproduzierende Betrieb. Stölzle ist spezialisiert auf die Herstellung von Trinkgläsern. © André Schulze In Weißwasser ist die Firma Stölzle Lausitz der einzige verbliebene glasproduzierende Betrieb. Stölzle ist spezialisiert auf die Herstellung von Trinkgläsern.

Jörg Hedderoth ist Masterand an der BTU Cottbus-Senftenberg. Er hat eine Studie zum Strukturwandel in der Lausitz begleitet.

Gibt es neue Impulse für oder aus der Glasindustrie, um das Traditionshandwerk der Region neu zu beleben? Diese Frage kam am Montag bei einem Treffen von Vertretern aus Politik und Wirtschaft auf. Jörg Hedderoth, einer der Referenten, hatte darauf keine Antwort, die Mut macht. „Lohn- und Energiekosten sind hierzulande zu hoch. Das meiste industriell produzierte Glas kommt deshalb heute aus Asien.“ Allenfalls für Spezialindustrien sieht Hedderoth in der Lausitz Chancen. Er ist Masterand an der Hochschule BTU Cottbus-Senftenberg. Im Auftrag des brandenburgischen Wirtschaftsministeriums begleitete er ein über hundert Seiten starkes Gutachten zum wirtschaftlichen Strukturwandel in der Lausitz. Befragt wurden die Top 20 Zulieferer von Tagebau- und Kraftwerksbetreiber Vattenfall, heute Leag.

Sieben Firmen gaben an, in hohem Maße von Vattenfall/Leag abhängig zu sein. 13 Firmen wollten ihre Belegschaft erhalten und keine Arbeitsplätze abbauen. 14 der Betriebe suchten nach eigenen Angaben nach neuen Märkten unter Beibehaltung ihrer Kernkompetenzen. 15 gaben an, innovativen Projekten gegenüber offen zu sein. Im Ergebnis kommt das Gutachten zu dem Schluss, dass vor allem die Innovationspolitik eines Unternehmens entscheidend dafür sei, wie gut es auf das Ende der Braunkohleförderung vorbereitet ist. Denn daran sei nicht mehr zu zweifeln, so Hedderoth. Unternehmen, die von der Braunkohle abhängig sind, empfahl er, möglichst schnell auf den bevorstehenden Wandel zu reagieren. Netzwerkarbeit könne helfen. „Wenn drei Firmen an einem neuen Projekt arbeiten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, höher, als wenn sich eine Firma allein daran versucht.“ Das Gutachten berücksichtigt nur den brandenburgischen Teil der Lausitz. Die Ergebnisse für Sachsen sollen in zwei Monaten vorliegen.

Der zweite Referent des Nachmittags, Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch, bemängelte das Fehlen einer Vernetzung der unterschiedlichen Initiativen, die sich mit dem Strukturwandel beschäftigen. Er engagiert sich als Sprecher zusammen mit seiner Spremberger Amtskollegin Christine Herntier in der Lausitzrunde, der Lobby sächsischer und brandenburgischer Kommunen und Landkreise zur Gestaltung des Strukturwandels. Das Bündnis hatte bei einem Treffen mit dem damaligen Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) in Berlin die Einrichtung einer Stabsstelle für die Lausitz erwirkt. Nach dem Führungswechsel im Ministerium, spreche Gabriels Nachfolgerin Brigitte Zypries (SPD) nun von einer Stabsstelle für alle deutschen Kohleregionen. „Uns wurde eine Stabsstelle mit ausreichend Personal, Arbeitszeit und entsprechender finanzieller Ausstattung zugesagt. Dafür werden wir weiter kämpfen“, so Pötzsch. Auch von einem Antrag auf Förderung für den Industriepark Schwarze Pumpe wolle man in der Lausitzrunde nicht abrücken. Das nächste Gespräch zur wirtschaftlichen Zukunft der Region findet laut Pötzsch Ende Mai statt.

