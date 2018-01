Neue Impulse für die Brandruine Die Ruine Gasthof Schönberg stößt vielen Anwohnern auf. Doch erste Schritte von Betreiber und Stadt sind erkennbar.

Der ehemalige Gasthof in Schönberg ist keine Zierde für den Ortsteil, finden die Anwohner. Doch ein neuer Besitzer und neues Engagement der Stadt lässt viele hoffen. © André Braun

Waldheim. Kommt Bewegung in den Fall „Gasthof Schönberg“? Zumindest sieht es so aus. Zunächst wurden die Bäume und Sträucher auf dem Gelände zum Teil massiv zurückgeschnitten. „Das Ordnungsamt hat den Eigentümer auf die notwendige Maßnahme hingewiesen“, so Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). „Doch wann genau die Arbeiten durchgeführt wurden, kann ich nicht sagen. Klar ist nur: Die Beschneidung hat nicht die Stadt in Auftrag gegeben, sondern der Besitzer des Grundstücks.“ Diese Maßnahme stößt aber nicht überall auf Gegenliebe, denn die Äste wurden nur geschnitten und nicht abtransportiert und verstopfen so das Schnittgerinne.

Doch auch auf Seite der Stadt kommt Bewegung in die Causa „Gaststätte Schönberg“. „Eine Bauvoranfrage wurde eingereicht“, sagte Steffen Ernst. „Auch soll der Gasthof Thema einer der nächsten Stadtratssitzungen werden, allerdings im nichtöffentlichen Teil. Die neue Besitzerin des Grundstücks und Betreiberin des Goldenen Löwen in Waldheim war für eine Stellungnahme für den Döbelner Anzeiger nicht zu erreichen.

Ärger bei den Anwohnern

Aber der Ärger über die verstopfte Schnittrinne dürfte nur von kurzer Dauer sein. Viele Anwohner wollen in erster Linie, dass der „Schandfleck“, wie sie ihn nennen, endlich abgerissen wird.

Seit Jahren ist den Anwohnern der verfallene alte Gasthof ein Dorn im Auge. Seit dem Leerstand des Gebäudes hat es dort dreimal gebrannt. Allein zweimal im Jahr 2013, als erst im Juni ein Seitengebäude und dann im September das ganze Gebäude in Flammen stand. Schon damals war der Gasthof nicht mehr zu retten. Die Feuerwehr konnte nur verhindern, dass ein Funkenflug die Nachbargebäude erreichte. Schnell stand der Verdacht der Brandstiftung im Raum, der sich im Laufe der Ermittlungen auch erhärtete. Doch trotz intensiver Fahndung konnte die Polizei keinen Tatverdächtigen ermitteln. Es fehlten sowohl Zeugen als auch weitere Spuren und Hinweise.

In der Zwischenzeit verfiel das Gebäude mehr und mehr, sehr zum Unmut der Anwohner. Unter ihnen der damalige Bürgermeister von Waldheim, Steffen Blech. Doch auch er war machtlos, da der Stadt das Gelände nicht gehört. Derweil wurde die Stimmung im Ortsteil immer gereizter. Nicht nur, weil die Ruine immer unansehnlicher wurde und das Bild der Stadt zunehmend verschandelte. Da viele Menschen ihren Müll und Unrat auf das Grundstück warfen, wurde es schnell ein Anziehungspunkt für Ratten, Mäuse und anderes Ungeziefer.

Neue Besitzer lassen hoffen

Verschlimmert wurde die Situation dadurch, dass die Besitzer des Grundstücks nicht in der Region wohnten und sich mit dem Kauf des Grundstücks übernommen hatten und heillos überfordert waren. In ihrer Not setzten die Eigentümer sogar einen Vermittler ein, der das Grundstück entweder verschenken oder gegen einen symbolischen Betrag von einem Euro veräußern sollte. Einzige Bedingung dabei; keine Investoren, die nur einen kurzfristgen Spekulationsgewinn suchen.

Schließlich kauften die Inhaber des Löwen das Gelände. Die beiden kennen sich in der Hotel-Gastronomieszene in Waldheim gut aus. Immerhin betreiben sie dort seit 2013 das geschichtsträchtige Hotel Zum Goldenen Löwen. Was sie mit dem Grundstück vorhaben, ist noch unklar.

zur Startseite