Neue Ideen gegen Kaufflaute über die heute beginnende Uhrenmesse

Auch auf der diesjährigen Uhrenmesse in Basel werden wieder viele schöne neue Uhren präsentiert. Nicht wenige werden wieder richtig teuer sein. Dennoch zeichnet sich ab, dass Firmen ihre Strategie geändert haben. Denn zuletzt konstatierten Uhrenexperten, dass einige Fans der feinen Uhren die Preisanstiege nicht mehr hinnehmen und sich lieber gebrauchten Zeitmessern zuwenden.

Firmen haben nun darauf reagiert. Zwei Trends sind erkennbar. Zum einen werden diesmal auch Uhren vorgestellt, die nicht ganz so teuer sind. Nomos Glashütte zum Beispiel bietet Uhren für 1 000 Euro an. Und auch die Mitbewerber wie Mühle und Glashütte Original haben diesmal preiswertere Uhren dabei. Damenuhren der Quarzuhrenlinie Pavonina gibt es ab 4 400 Euro, Mühle hat Uhren, die weniger als 2 000 Euro kosten.

Zum anderen versuchen die Firmen, durch noch ausgefallenere Designs aufzufallen. Die erwähnte Damenuhr von Glashütte Original, die 2013 eingeführt wurde, gibt es in weiteren Varianten. Die Armbänder können einfach gewechselt werden. Mitbewerber Grossmann holte sich mit dem in Singapur lebenden Michael Koh einen Schmuckdesigner ins Boot, um eine neue Schmuckuhr zu kreieren, in der ein Mond mit Gesicht im Zifferblatt platziert wurde.

Einmal mehr haben die Uhrenfirmen bewiesen, dass sie mit der Zeit mitgehen können. Nun heißt es abwarten, wie die Uhrenfans auf die Produkte reagieren. Die Ergebnisse wird man nach der Baselworld sehen.

