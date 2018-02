Neue Ideen und Neubauten in Klein Partwitz

Willkommen! Anja und Andreas Ittmann vor der gerade neu entstandenen Anmeldung mit Helm-Ausgabe im Quadcenter Klein Partwitz.Foto: A. Wallner

Im Gasthof zum Anker in Klein Partwitz, der künftig Sveda Hof heißt, hat der Betreiber gewechselt. Das hat aber rein gar keine Auswirkungen auf den Betrieb des benachbarten Quadcenters und des Tourismusunternehmens Lausitzer Seenland Touren, stellen die Inhaber Andreas sowie Anja Ittmann klar. Zwar gehörte der Gasthof bis vor wenigen Wochen ebenfalls zur Familie Ittmann, jedoch liefen die drei Firmen trotz enger Zusammenarbeit schon immer getrennt voneinander. Anja und Andreas Ittmann berichten von besorgten Anrufen in letzter Zeit, ob es denn das Quadcenter und das Tourenbüro überhaupt noch gäbe? Antwort: Jawohl, es gibt die beiden Unternehmen nach wie vor an der Lindenallee 3 in Klein Partwitz, und beide sind mit ihren Angeboten zur neuen Saison natürlich wieder am Start. Dafür laufen jetzt die Vorbereitungen oder wie Anja Ittmann es ausdrückt: „Wir waren den ganzen Winter über fleißig.“

Lausitzer Seenland Touren feiert

10. Jubiläum

Anja Ittmann feiert mit ihrer Firma Lausitzer Seenland Touren in diesem Jahr ein kleines Jubiläum: Vor zehn Jahren, am 1. Mai 2008, gründete sie ihre Firma, führt seither Gäste zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Bus oder dem Flugzeug durchs Seenland und organisiert Firmenveranstaltungen. Seit dem vergangenen Jahr können Wagemutige bei ihr auch Gutscheine für Fallschirm-Tandemsprünge buchen – ein Angebot, das erstaunlicherweise sehr gut angenommen wird.

Ob das Jubiläum selbst am 1. Mai mit einer kleinen Abendveranstaltung begangen wird, darüber denkt die Firmenchefin noch nach. Ursprünglich war die Idee, zum besonderen Jahresauftakt ein „Anbaden“ mit Musik und Geselligkeit Ende März am Strand zu veranstalten. Jedoch ist der See zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht freigegeben. Anja Ittmann will sich nun für einen späteren Zeitpunkt eine Alternative einfallen lassen.

Zum Abschluss des Jubiläumsjahres ist, wie in den letzten drei Jahren auch, eine Silvesterwanderung im Seenland am Nachmittag des 31. Dezember geplant. „Diese Wanderung hat unerwartet eingeschlagen“, ist Anja Ittmann selbst ein bisschen verblüfft über den Zuspruch. Sie startete mit 25 Teilnehmern, ein Jahr später waren es schon 50 und in 2017 über 60 Teilnehmer. Eine Stammtruppe aus Lauchhammer ist von Anfang an dabei. Die Idee zu der Wanderung entstand, als Gasthof-Gäste vor vier Jahren fragten, was sie denn als Familie in der Gegend am Silvesternachmittag unternehmen könnten. Anja Ittmann organisierte also eine Tour zu Fuß, und ihr Anspruch ist es seither, die Wanderer immer wieder mit einer anderen Strecke zu überraschen ...

Emsige Bautätigkeit

im Quadcenter

Das Quadcenter von Andreas Ittmann hat sein 10. Jubiläum schon vor drei Jahren gefeiert, übrigens auch am 1. Mai. Offiziell startet die Saison im Quadcenter zu Ostern, in diesem Jahr also Ende März. Einige Anfragen für Touren hat es aber bereits im Februar gegeben, der ja bisher viele trockene, sonnige Tage aufweisen kann. Zu den Seenlandtagen, dem offiziellen Saisonstart im Lausitzer Seenland, der ja diesmal hauptsächlich am Segelsportzentrum am Partwitzer See angesiedelt ist, wird es zusätzliche Quadtouren geben. Andreas Ittmann rechnet damit, dass es bis Ende März noch recht ruhig im Quadcenter zugehen wird. „Aber dann geht es Schlag auf Schlag bis Oktober durch.“

Das Quadcenter und auch das Büro der Seenland-Touren sind vor einiger Zeit in einen um- und ausgebauten Vierseithof neben dem Gasthof zum Anker gezogen (TAGEBLATT berichtete).

Emsig gebaut wird an dem Großprojekt weiterhin. Gerade ist die Werkstatt fertig geworden, und jetzt über den Winter entstand die Quad-Anmeldung mit Helmausgabe, die sich zuvor noch nebenan auf dem Gasthof-Grundstück befand, in einem Holzhäuschen neu. Noch vor der diesjährigen Saison wird auf dem Hof eine überdachte Sitzecke schick gemacht, in der man nach einer Quadtour (oder während des Wartens auf quadfahrende Angehörige) ein Getränk zu sich nehmen kann. Der noch etwas steinig-holprige Hof bekommt ab diesem Jahr ein neues Pflaster; außerdem steht die Fertigstellung der Umkleide mit Dusche und Toiletten auf dem mittelfristigen Arbeitsplan.

Apropos Ausbauen: Die Zusammenarbeit mit den neuen Betreibern des Gasthofes, in dem gerade auf Hochtouren renoviert wird, bleibt weiter intensiv bestehen, betonen Anja und Andreas Ittmann. Und sie soll perspektivisch noch enger werden. Nachgedacht wird über Ferienhaus-Übernachtungspakete, kombiniert mit Tourenangeboten… Es wird also nie langweilig für Seenland-Touristen und Einheimische gleichermaßen ...

