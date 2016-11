Neue Ideen fürs Nikolausfest Die Bühne zieht um und die Ortsdurchfahrt bleibt frei. Die Pulsnitzer Organisatoren wollen mehr Besucher anziehen.

Die Bühne für das 53. Nikolausfest steht schon. Die Stadt Radeberg stellt sie zur Verfügung. Ein besonderer Publikumsmagnet ist immer das Märchenspiel: diesmal „Hänsel und Gretel“.

In diesem Jahr geht es Schlag auf Schlag mit den Veranstaltungen zum Jahresende in Pulsnitz. Die Sperrschilder vom Pfefferkuchenmarkt sind kaum weggeräumt, da steht schon das Nikolausfest an. Nur drei Wochen liegen diesmal zwischen den Veranstaltungswochenenden. Dafür ist die Adventszeit diesmal auch besonders lang. Wer bei beiden Events mitmischt, kann schon ins Schwitzen kommen. Die Bauhofmannschaft zum Beispiel.

Ordnungs-Amtsleiter Heiko Hirsch und seine Mitarbeiterin Ramona Großmann waren am Montagmorgen schon beizeiten auf dem Markt unterwegs. Denn die Marktbühne ist angerollt. Eine Handvoll Arbeiter montiert gerade die Bühnenbretter. Auf die bringt die Pulsnitzer Laienspieltruppe in diesem Jahr Hänsel und Gretel. Und die Bühne bekommt einen anderen Platz. So ist das 53. Fest auch das einiger Neuerungen. So verschiebt die Stadt diesmal die Bühne ein ganzes Stück zur anderen Seite des Marktes. Das hat mehrere Gründe: „Die Bühne steht deutlich zentraler“, sagt Heiko Hirsch. Damit rückt sie von der Staatsstraße weg. Das sei fürs Publikum wesentlich günstiger und auch für die Weihnachtsmarkthändler im Stadtzentrum, die auf gute Geschäfte hoffen.

Nicht mit Pfefferkuchenmarkt vergleichbar

Außerdem bekommt die Bühne aus Sicherheitsgründen einen neuen Platz. Denn in diesem Jahr bleibt die Ortsdurchfahrt geöffnet. Der Durchgangsverkehr rollt also auch während des Nikolausfestes durch Pulsnitz. Nur wenige Meter vom bisherigen Standplatz der Bühne entfernt. Das wäre zu gefährlich. Mit der Entscheidung zum Autoverkehr kommt die Stadt Handel und Gewerbe entgegen. Das Nikolausfest sei ja nicht mit dem überregional sehr populären Pfefferkuchenmarkt vergleichbar, der ohne Sperrung gar nicht denkbar wäre. Immerhin sprechen wir von 80 000 Besuchern beim zurückliegenden Markt. Das Nikolausfest habe eher regionalen, einen gemütlichen und familiären Charakter. Es sei intimer, wie es Bürgermeisterin Barbara Lüke formuliert. So hoffen Stadt und Handel mit dem Autoverkehr, noch ein paar Gäste mehr anzulocken. Heiko Hirsch: „Die Leute sehen das bunte Treiben. Und der eine oder andere hält vielleicht.“ Oder kommt am nächsten Tag wieder. Denn schließlich wird das Nikolausfest vom Freitagnachmittag, dem 25. November, bis zum Sonntag (27. November) gefeiert.

Schneckentempo im Zentrum

Wegen des rollenden Verkehrs hat die Stadt noch weitere Sicherheitsvorkehrungen angewiesen. Weiß-rote Kunststoffzäune werden die Staatsstraße vom Markt trennen. Damit soll unsanften Begegnungen zwischen Fußgängern und Autos vorgebeugt werden. Außerdem wird während der Festtage ein Tempolimit von 10 Stundenkilometern gelten. Die rund 30 Weihnachtsmarktstände konzentrieren sich auf den Markt, die Kurze Gasse und den Ziegenbalgplatz. Bei Ramona Großmann laufen die organisatorischen Fäden für die Festvorbereitung zusammen. Allein wäre die ganze Arbeit gar nicht zu stemmen. Deshalb wird die Mitarbeiterin des Ordnungsamtes nicht müde zu betonen, dass auch dieses Fest von Pulsnitzern für Pulsnitzer von vielen Vereinen und den Kitas, von Chören, Tänzern, Kulissenbauern, Laienspielern und vielen Helfern Jahr um Jahr zum Erfolg getragen wird. Der Nikolaus voran oder besser die Nikoläuse. Fünf sind es, die momentan Dienst tun und sich auch im Pfefferkuchenhaus an der Weihnachtstanne abwechseln werden, um den Ansturm der Kinder mit ihren Wunschzetteln bewältigen zu können. Dazwischen ist der Nikolaus auch noch beim großen Umzug Samstagnachmittag durch die Stadt unterwegs – mit Station in der Helios-Schloss-Klinik. Diesmal – und das ist ebenfalls neu – zugleich als Lampionumzug für die Kinder.

Zu einem Weihnachtsmarkt gehören natürlich auch Heißgetränke. Im Vorjahr musste die Stadt auf Einweggeschirr umsteigen. Es gab keine zentrale Spülmöglichkeit für die vielen kleinen Getränkeanbieter. Diesmal übernimmt der Ratskeller die Spülarbeit. Und die Stadt ist froh, dass am Wochenende Glühwein und Co. wieder umweltfreundlich aus Tassen geschlürft werden können. So wie vor drei Wochen beim Pfefferkuchenmarkt aus der neuen Markttasse. Für das Nikolausfest werden die Restbestände der ausrangierten Pfefferkuchenmarkttasse reaktiviert. Das ist auch kein Problem. Denn die Aufschrift lautet ja „Pfefferkuchenstadt Pulsnitz“. Und warum sollten die Alt-Tassen in der Versenkung verschwinden. Für den Massenandrang beim Pfefferkuchenmarkt reichte der Bestand nicht mehr.

Legobahn in der Kunsthalle

Neuigkeiten gibt es auch von der Modellbahnausstellung zum Fest in der Ostsächsischen Kunsthalle. Ein Highlight wird die Legobahn sein. Die Pulsnitzer Modellbahnfreunde und der Rietschel-Kulturring setzen die Schau liebevoll in Szene. Und da sind wir wieder beim Thema Helfer. Das griff jetzt auch die Bürgermeisterin Barbara Lüke auf. Sie spricht von den Pulsnitzer Mitmach-Festen. Leider stoßen manche Helfer an die Leistungs- wieder andere an die Altersgrenze. So wird dringend Helfer-Nachwuchs gebraucht: Damit „unsere Feste unsere Feste bleiben“, so Barbara Lüke. Sie bedankt sich bei den Aktiven und spricht allen Mut zu, die mitmachen wollen „aber noch nicht den Dreh bekommen haben, sich einzuklinken“. Sie können sich gern im Rathaus melden.

