Neue Ideen für Real-Markt?

Gibt es eine Zukunft für den ehemaligen Real-Markt an der Burgker Straße? Unter anderem mit dieser Frage beschäftigen sich die Freien Wähler bei ihrer öffentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag, ab 19.30 Uhr. Die Veranstaltung findet im Hotel Pesterwitzer Siegel, Elbtalblick 23 in Pesterwitz, statt. Neben dem ehemaligen Real-Markt steht auch die Entwicklung des Geländes am ehemaligen Sächsischen Wolf zum Stadtzentrum und die Weiterentwicklung des Technologie- und Gründerzentrums auf der Tagesordnung.

Im Februar 2010 hatte Real nach mehr als 15 Jahren seine Freitaler Filiale geschlossen. Das Unternehmen begründete seinen Rückzug damals damit, dass der Markt nicht wirtschaftlich sei. Er war der größte Lebensmittelanbieter der Stadt. Insgesamt trennte sich das Unternehmen damals von 33 Häusern bundesweit, manche wurden von der Konkurrenz übernommen. Zuletzt gehörte das Gebäude der Atos GmbH, einer Fondsgesellschaft mit Sitz in Ulm und Hamburg. Die hatte die Immobilie nach der Insolvenz und Zerschlagung des einstigen Eigentümers, der Treveria GmbH – einer britische Fondsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf – übernommen.

Die Freien Wähler Freital sind derzeit mit vier Mitgliedern im Freitaler Stadtrat vertreten. (SZ/win)

