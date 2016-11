Neue Ideen für die Friedhofskurve Nach den jüngsten Unfällen laufen Untersuchungen an der umstrittenen Biegung in Freital. Erste Vorschläge gibt es bereits.

Voriges Jahr ließ die Stadt rot-weiße Pfeile, sogenannte Kurvenleitmale, aufstellen. Trotzdem wird die Kurve nach wie vor von einigen Autofahrern unterschätzt. © Karl-Ludwig Oberthür

Wieder ist es passiert, und das gleich zweimal binnen weniger Wochen: Nachdem ein Jahr lang Ruhe war, krachte es im August in der Friedhofskurve auf der Wilsdruffer Straße erneut. Eine 57-Jährige war in Richtung Dresdner Straße unterwegs, kam in der Kurve von links ab und fuhr durch einen Maschendrahtzaun die Böschung hinab. Kurze Zeit später erwischte es einen 37-Jährigen. Er kam nach rechts ab, prallte gegen ein Geländer und stürzte die mehrere Meter tiefe Böschung hinab.

Die Friedhofskurve ist schon seit Jahren umstritten. Immer wieder wirft es Autos kurz vor der Brücke über die Umgehungsstraße aus der Kurve. Schuld sei in den meisten Fällen zu hohes Tempo und Unachtsamkeit, sagt die Stadt und beruft sich auf verschiedene Untersuchungen, unter anderem von der Polizei und der Technischen Universität Dresden.

Nachdem sich die Unfälle Ende 2014 häuften, hatte das Rathaus reagiert. Vergangenen Sommer installierte die Verwaltung in beide Fahrtrichtungen Schilder, die auf die Kurve und die Schleudergefahr aufmerksam machen. Zusätzlich dazu sollen mehrere hintereinander aufgestellte, rot-weiße Pfeile zum Bremsen animieren.

Doch die Beschilderung scheint für manche Autofahrer ganz offensichtlich nicht auszureichen. Deshalb wird nun erneut diskutiert, wie die Kurve sicherer werden kann. Die AfD-Fraktion im Stadtrat regt an, die Warnschilder mit gelben Leuchten zu kombinieren. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion jetzt im Stadtrat eingebracht. Um die Signalwirkung zu erhöhen, sollen die Leuchten um das Warnschild blinken, wenn sich Fahrzeuge mit zu hohem Tempo nähern. „Solche Schilder haben sich in anderen Städten bereits bewährt“, erklärt Fraktionsvorsitzender Norbert Mayer.

Die Stadt unterdessen bestätigt, dass derzeit wieder Untersuchungen an der Kurve laufen. Wer diese macht und was genau geprüft wird, das will das Rathaus nicht sagen. Die Untersuchungen allerdings seien umfangreich und zeitaufwendig. Ergebnisse erhofft sich die Stadt bis Ende des Jahres. „Aus diesen kann gegebenenfalls ein zusätzlicher Handlungsbedarf abgeleitet werden, der dann entsprechend beschlossen, finanziert und umgesetzt werden könnte“, sagt Stadtsprecher Matthias Weigel.

Klar ist aber schon jetzt: Zusätzliche Tempo-Begrenzungen, wie von einigen gefordert, wird es nicht geben. Diese sind laut Straßenverkehrsordnung nicht erlaubt, wenn bereits – wie jetzt der Fall – Warnzeichen stehen. Letztere hält die Stadt für wirksamer als Tempo-Schilder. Diese wiederum würden nichts über den tatsächlichen Grund der Geschwindigkeitsreduzierungen aussagen.

Wurden Planungsfehler gemacht?

Reinhard Nagel von der Fraktion der Bürger für Freital glaubt, dass das Problem nur baulich zu lösen ist. „Ich halte die Kurve für einen Planungsfehler“, sagt er. Schon bei ihrer Rekonstruktion vor etwa 15 Jahren habe er im Stadtrat seine Bedenken zur Straßenführung geäußert. „Mit einigen Erdbewegungen hätte die Kurve sicherer gebaut werden können“, sagt er. Damals sei sein Vorschlag allerdings abgeschmettert worden. „Es hieß, für diese Lösung gebe es keine Fördermittel“, sagt er. Nun will es Nagel erneut versuchen. Er hat einen Vorschlag, wie die Kurve durch bauliche Veränderungen entschärft werden könnte. Näheres will er momentan aber noch nicht sagen. Seine Ideen möchte er erst den Stadträten erläutern.

Auch wenn es in der Friedhofskurve immer wieder kracht: Nach der Auswertung der Statistik handelt es sich bei der Biegung nach wie vor nicht um eine Unfallhäufungsstelle. Dies liegt daran, dass die Unfälle unterschiedlich verlaufen und sich zudem an verschiedenen Stellen in der Kurve ereignen. Wie die Polizeidirektion Dresden bestätigt, ist die Kurve damit auch weiterhin kein Fall für die Unfallkommission. Das Gremium, in dem unter anderem die Polizei und das Straßenbauamt Mitglied sind, wertet Unfallhäufungen und gibt Empfehlungen, wie Unfallstellen sicherer werden können. Eine Unfallhäufungsstelle liegt dann vor, wenn sich innerhalb eines Jahres fünf Verkehrsunfälle gleichen Typs oder sich innerhalb von drei Jahren fünf Unfälle ereignen, bei denen Personen verletzt werden.

zur Startseite