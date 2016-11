Neue Ideen für den Verkehr Mehr Parkflächen, mehr Sicherheit, ein schönerer Marktplatz – zwei Königsbrücker machen dazu konkrete Vorschläge.

Ein Marktplatz, der attraktiv erscheinen will, hat es im Novembergrau natürlich schwer. Ein Königsbrücker hat aber jetzt Ideen, wie der Markt der Stadt an der Pulsnitz das ganze Jahr über ein Stück weit einladender werden könnte. © Matthias Schumann

Der Verkehr in Königsbrück ist ein Thema, zu dem viele eine Meinung haben. Zwei Königsbrücker sind nun aber weit darüber hinaus gegangen. Sie haben unabhängig voneinander konkrete Vorschläge erarbeitet und diese im Rathaus eingereicht. Dort verschwanden sie nicht in irgendeiner Schublade, sondern wurden diskutiert. Die Ziele der beiden Königsbrücker sind verschieden, aber dennoch klar. Zum einen soll die Innenstadt attraktiver werden, zum anderen eine Lösung für die Sicherheit auf der vielbefahrenen Großenhainer Straße gefunden werden. Die SZ stellt die Ideen vor und macht deutlich, wie das Rathaus damit umgehen will.

Idee 1: Mehr Parkplätze für die Königsbrücker Innenstadt

Anwohner, Ladeninhaber und auch Kunden klagen immer mal über die Parkplatzsituation in Königsbrück. Gerade an den Markttagen soll es oft schwer sein, eine Stellfläche zu finden. Ein Königsbrücker, der selbst betroffen ist, hat sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Er schlägt vor, Parkplätze neu zu schaffen oder zum Teil auch anders anzuordnen. So könnten nach seiner Vorstellung auf der Schloßstraße auf beiden Seiten schräge Parktaschen geschaffen werden. Die Anordnung führe dazu, dass es mehr Parkmöglichkeiten gebe. Einen ähnlichen Vorschlag macht er für die Louisenstraße. Dort spricht er von schrägen Parktaschen auf einer Seite. Die Mittelstraße müsste Parkflächen bekommen und die wichtige Querstraße könnte seiner Vorstellung nach ebenfalls schräg angeordnete Parktaschen erhalten.

Idee 2: Mehr Aufenthaltsqualität für den Marktplatz

Ein Springbrunnen und die historische Häuser-Kulisse. Der Markt hat einiges, was einladend wirkt. Dennoch könnte noch manches verbessert werden. Der Königsbrücker, der sich auch mit der Parkplatzsituation beschäftigt hat, macht den Vorschlag, drei kleine Laubbäume auf der Marktseite des Schwarzen Adlers zu pflanzen, und die Parkflächen an der Stelle ein Stück auf den Marktplatz zu rücken. Weitere Bänke und zum Beispiel Biergärten könnten die Verweildauer auf dem Markt dann noch erhöhen. Ein großer Einschnitt wäre es, die Bushaltestelle von der Weißbacher Straße in der Nähe des Hotels Stadt Königsbrück auf den Marktplatz zu verlegen. Das ist ebenfalls ein Vorschlag. Der Markt könnte damit als Zentrum der Stadt auch von Leuten, die mit dem Bus nach Königsbrück kommen, besser wahrgenommen werden.

Idee 3: Änderungen in der Verkehrsführung der Innenstadt

Die Umgehungsstraße, die vor fast 20 Jahren gebaut wurde, brachte Verbesserungen für das Zentrum. Die Straßenführung hat sich nach Überzeugung des Königsbrückers aber seitdem nicht wesentlich verändert. Er schlägt deshalb vor, einzelne Einbahnstraßen für beide Richtungen zu öffnen, so zum Beispiel die Dresdner Straße am Schloss zwischen der Schloßstraße und der Marktstraße. Tempo 30 sollte auf die gesamte Innenstadt ausgeweitet werden.

Idee 4: Verbesserung der Sicherheit auf der Großenhainer Straße

Ein anderer Königsbrücker hat sich mit der Situation auf der Großenhainer Straße beschäftigt. Stadtrat Peter Sonntag (CDU) ist ebenfalls ein Betroffener, weil er an der Staatsstraße wohnt. Er hat gemeinsam mit anderen Anwohnern einige Fakten zusammengefasst und Lösungsvorschläge benannt. Ein Problem ist seiner Meinung nach, dass der Verkehr durch Hinweisschilder trotz der Umgehungsstraße noch immer durch Königsbrück und damit durch Stenz geleitet wird. Dazu kommt, dass mit neuen Wohngebieten, der Grundschule und der Kita der innerstädtische Verkehr zugenommen hat. Ein weiteres Problem sind die fehlenden Fußwege. Das ließ sich schon in der Vergangenheit trotz Bemühungen nicht ändern. Eine Verbesserung könnte nach Ansicht der Anwohner allerdings eine Fußgängerinsel auf Höhe des Friseurs Spindler bringen und eine Verlängerung von Tempo 30.

Die Folgen: Stadt holt sich Rat und wägt die einzelnen Argumente ab

Bürgermeister Heiko Driesnack (CDU) findet es gut, dass es konkrete Vorschläge gibt. Er hat sie an das Landratsamt weitergegeben, wo sie fachlich geprüft wurden. Die Polizei und verschiedene andere Behörden haben eine Stellungnahme dazu abgegeben. Demnach könnten einzelne Dinge verbessert werden, wie die Veränderung eines Wegweisers an der B 98. Einige Vorschläge sind nicht umsetzbar, wie die Öffnung der Dresdner Straße in beide Richtungen. Die Verlegung der Bushaltestelle ist nach Ansicht der Stadt ebenfalls schwierig. „Wir sehen jetzt keinen Handlungsbedarf, größere Veränderungen vorzunehmen“, sagt Heiko Driesnack. Das muss aber in Zukunft nicht so bleiben.

