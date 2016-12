Neue Ideen für das Museum Die Sanierung und der Anbau des Dippser Stadtmuseums sollen angeschoben werden. Ein erster Auftrag ist vergeben.

Das Areal soll erweitert werden. © Kamprath

Der Stadtrat Dippoldiswalde hat auf seiner Sitzung am Mittwoch die Vorplanung einschließlich einer Kostenschätzung für die Sanierung des Stadtmuseums und den Anbau daran vergeben. Der Auftrag geht an die Büros „h.e.i.z.haus Architektur Stadtplanung Partnerschaft“ aus Dresden und „Bauentwurf Pirna GmbH Vetter – von Berg“. Sie waren nicht die billigsten Bieter. Aber der Preis spielte bei dieser Vergabe nicht die Hauptrolle, wie Jens Fischer sagte, der die Ausschreibung im Auftrag der Stadt organisiert hat. Für Dippoldiswalde ist jetzt wichtig, dass die Stadt eine solide Kostenschätzung bekommt. „Dann können wir uns überlegen, ob wir uns das leisten können“, sagte der Baubeigeordnete Peter Antoniewski, der die Ratssitzung in Vertretung von Oberbürgermeister Jens Peter leitete. Dieser war im Urlaub.

Es geht bei der Vorbereitung des Museumsbaus vor allem auch darum, möglichst viele Ideen zu sammeln, erklärte Fischer weiter. Deswegen werden jetzt nur zwei Planungsabschnitte vergeben. So ist es möglich, die weitere Planung noch an jemand anderen zu vergeben, der dann weitere neue Ideen einbringen kann. Um Ideen von mehreren Büros zu sammeln, müsste die Stadt sonst einen Architektenwettbewerb ausschreiben. Das würde erstens Geld kosten. Zweitens hat Dippoldiswalde das schon einmal probiert und ist damit auf die Nase gefallen. Für die Neugestaltung des Obertorplatzes hat Dippoldiswalde 2010 einen Wettbewerb ausgeschrieben. Dabei kamen auch interessante Ideen heraus. Jedoch hat sich der Stadtrat für eine Variante entschieden, für die es keine Förderung gab. Aus der Neugestaltung des Platzes ist seitdem nichts geworden. (SZ/fh)

