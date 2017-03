Neue Ideen für das Lauenareal Bürgerpark oder Musikschule – Bautzens Wohnungsbaugesellschaft hat erste Pläne für die Brache entwickelt.

Es gibt Fortschritte auf der Brache am Lauengraben. Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD) hatte es beim OB-Forum in der vergangenen Woche schon anklingen lassen. Der Investor Sassenscheidt & Säurich plant, an der Front des Lauengrabens eine Wohneinrichtung für Senioren zu bauen. Die Kunst bei den Verhandlungen zwischen der Stadt und dem privaten Eigentümer – die beide mehrere Flächen auf dem Lauenareal besitzen –, besteht darin, eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden, bei der man sich nicht gegenseitig die Wege zu den Grundstücken blockiert. Dazu gab es in der jüngsten Aufsichtsratssitzung der Bautzener Wohnungsbaugesellschaft einen wegweisenden Grundsatzbeschluss.

Danach ist die Bautzener Wohnungsbaugesellschaft (BWB) bereit, ihr Grundstück am Lauengraben 6, das direkt an das EP-Haus anschließt, unter bestimmten Bedingungen an Sassenscheidt & Säurich zu verkaufen. Darüber wäre für den Investor eine Zufahrt vom Lauengraben aus möglich und der Schlenker über die Goschwitzstraße würde sich erübrigen. Die Stadt würde sich ebenfalls das Wegerecht einräumen und hätte so einen Durchgang vom Lauengraben über den Hof hinter der Posthalterei bis vor zur Goschwitzstraße.

Fläche für eventuellen Kreisverkehr bleibt

Auch ist es gelungen, sich die Möglichkeit offen zu halten, an der Vogelkreuzung später einmal einen Kreisverkehr einzurichten. „Die beabsichtigte Investition am Lauengraben/Äußere Lauenstraße konnte in Absprache mit dem Investor so zurückgesetzt werden, dass hier die gegebenenfalls benötigte Fläche freigehalten wird“, erklärt die Baubürgermeisterin Juliane Naumann (parteilos). Bisher habe sich ein Kreisverkehr jedoch rein rechnerisch nicht als funktionsfähig erwiesen.

Unter diesen hypothetischen Voraussetzungen hat die BWB die Bauplanung Bautzen beauftragt, eine minimale und eine maximale Variante zur Entwicklung der städtischen Grundstücke zu skizzieren. Als eine Möglichkeit mit wenig neuer Bebauung schlägt das Architekturbüro einen Bürgerpark auf den derzeitigen Parkflächen hinter der Posthalterei vor. In die Mitte könnte man einen Brunnen platzieren, dazu einen Spielplatz und Sitzgelegenheiten anordnen. Je nach Wunsch wäre es möglich, auf dem Areal auch Stellplätze fürs Parken vorzuhalten.

Öffentlicher Zugang möglich

Auf der anderen Seite wäre es aber auch möglich, den Posthof mit einer zweigeschossigen Bebauung samt Tiefgarage für 35 Stellplätze deutlich umzugestalten. Hier gibt es vom Planungsbüro den Vorschlag, die Alte Posthalterei an der Goschwitzstraße 9 mit einem Ost- und Westflügel nach hinten raus zu erweitern und mit einem Querflügel zu einem Karree zu schließen. In dessen Mitte könnte man dann den Aufenthaltsbereich gestalten. Der Torbogen der Posthalterei und ein Durchlass im Erdgeschoss des neuen Querflügels würden den öffentlichen Zugang erlauben.

Zusätzlich wäre es vorstellbar, einen Verbinderbau vor zum EP-Gebäude am Lauengraben 8 zu schaffen. Damit erhielte man einen Gebäudekomplex mit insgesamt gut 2000 Quadratmetern Nutzfläche. So könnten sich hier auf dem Gelände auch größere Einrichtungen einmieten. Den Platzbedarf für die Kreismusikschule könnte man abdecken, schätzt die BWB-Chefin Kirsten Schönherr, die sich eine Musikschule an der Stelle gut vorstellen kann, aber auch nach weiteren Nutzern für das Gelände sucht. „Wichtig fände ich, dass ein bisschen Belebung in die Innenstadt kommt“, betont die Geschäftsführerin.

Über Fortschritte auf dem Lauenareal soll im nächsten Stadtentwicklungsbeirat berichtet werden, kündigt Juliane Naumann an. Auch strebe die Stadt gemeinsam mit der BWB eine Bürgerbeteiligung an.

