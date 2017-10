Neue Ideen für alte Schule gesucht Das Schulhaus in Kleinnaundorf ist leer. Das soll nicht so bleiben.

© Symbolfoto: dpa

Nach dem Auszug der Wurgwitzer Grundschüler aus ihrem Interimsquartier in Kleinnaundorf herrscht wieder Ruhe in dem alten Schulhaus an der Steigerstraße. Für die Stadtverwaltung Freital stellt sich damit die Frage, was aus dem Gebäude werden soll. „Auf keinen Fall wird es abgerissen“, sagte Bürgermeister Uwe Rumberg (CDU) jetzt auf Nachfrage. Man wolle das Gebäude erhalten und nach einer geeigneten Nutzung suchen.

In Kleinnaundorf wurde schon vor einigen Jahren vom Ortsvorsteher Thomas Käfer angeregt, die Schule zum Bürgerhaus und einem Ort für Kultur und Begegnung umzugestalten. Möglicherweise braucht die Stadt das Objekt aber auch zukünftig als Ausweichquartier für weitere Schulsanierungen. Die Wurgwitzer Kinder wurden ab August 2015 in Kleinnaundorf unterrichtet. Extra dafür mussten noch die Keller saniert und die Klassenzimmer hergerichtet werden.

Das kostete mehr als 400 000 Euro. Zuvor war bis 2014 die Kita Wurzelzwerge im Schulhaus untergebracht, bevor der Kindergarten in einen Neubau am Messweg zog. (SZ/hey)

