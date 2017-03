Neue Idee für die Rettung der Lok Der Bautzener Bahnhof wird demnächst saniert. Vorher muss die historische Dampflok verschwinden. Doch wohin mit ihr?

Die Zukunft der Dampflok am Bautzener Bahnhof ist noch immer ungeklärt. © Uwe Soeder

Bautzens historische Lok könnte auf die Perfecta-Brache umgesetzt werden. Das schlägt CDU-Stadtrat Heinrich Schleppers vor, der auf der Suche nach einem neuen Ort für das Dampfross ist. Sehr geeignet wäre seiner Meinung die Perfecta-Brache an der Dr.-Peter-Jordan-Straße unweit des Bahnhofs. Die Fläche sei sofort verfügbar und die Lok nähme nur hundert Quadratmeter ein, also nur ein Bruchteil des Geländes, betont Schleppers.

Zunächst müsse sich aber die Deutsche Bahn bereit erklären, die Reichsbahnlok mit der Nummer 8056-5 zu verkaufen. Als Käufer kämen etwa die Ostsächsischen Eisenbahnfreunde infrage, so Schleppers. Außerdem müsste die Stadt, der die Brache gehört, den Eigentümern der Lok ein Wegerecht einräumen. Letztlich hänge alles an den Entscheidungen der Behörden, sagt der Stadtrat.

Die ehemalige Gießerei Perfecta an der Dr.-Peter-Jordan-Straße wurde zwischen September 2009 und Oktober 2010 mit EU-Geldern abgerissen. Die Brache darf bis Ende 2025 nicht bebaut werden. Die historische Dampflok soll bis zum Sommer vom Bahnhofsvorplatz verschwinden. Dann beginnen die Bauarbeiten am Bahnhofsgebäude. Das Unternehmen Drews und Lucas will das Haus unter anderem für die Kreisverwaltung sanieren. (SZ/ma)

