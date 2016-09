Neue Idee für belebten Marktplatz

Blick auf das Rathaus am Bischofswerdaer Markt. © Archivfoto: Steffen Unger

Rund 40 Geschäfte in Bischofswerda stehen leer, die meisten in der Innenstadt. Hauseigentümer und Mietinteressenten, auch nur auf Zeit, zusammenzubringen, ist Anliegen einer neuen Internetseite, deren Start bevorsteht. Der Grundgedanke: Geschäfte ziehen Leute in die Innenstadt und beleben so auch den Markt.

Worum es geht, erklärt Mitorganisator Norman Reitner an einigen Beispielen: ein Handwerker sucht einen Präsentationsort, ein Verein Ausstellungsräume, Schüler wollen ein Ladenprojekt ausprobieren. Die Seite gibt einen Überblick über ungenutzte Ladenlokale in der Stadt. Man wolle damit aber weder in Konkurrenz zu Immobilienmaklern noch zu einschlägigen Internetplattformen treten, sagte Norman Reitner.

Die von der GFC Project GmbH entworfene Seite entstand im Rahmen eines Bürgerprojektes zur Belebung des Marktes. Am Montag 19 Uhr wird sie im Rathaussaal vorgestellt. Anregungen, die dort geäußert werden, sollen berücksichtigt werden, ehe die Seite freigeschaltet wird. (szo

