Neue Hürden für Bauhaus Eigentlich wollte die Verwaltung den Baustart an der Dohnaer endlich möglich machen. Doch nun gibt es Ärger wegen einer der beiden Ausgleichsflächen.

Braucht die Dohnaer Straße noch einen Baumarkt? Das Mannheimer Unternehmen Bauhaus beantwortet diese Frage mit einem klaren Ja. Seit acht Jahren bemüht sich der Baumarkt mit den drei markanten roten Häuschen im Logo um eine Fläche am Kaufpark Nickern. Immer wieder wurde von einem möglichen Baustart berichtet, immer wieder gab es Probleme. Vor allem umweltrechtlich mussten Hürden aus dem Weg geräumt werden. Unter anderem stellten Experten mit dem Vogel Neuntöter, der Zauneidechse sowie dem Grünspecht gleich drei bedrohte Tierarten auf der Brache fest. Diese mussten erst umgesiedelt werden. Nun soll der Stadtrat den Bauplan bestätigen.

Geplant sind ein Neubau mit über 22 000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Neben dem klassischen Baumarkt-Sortiment soll es einen Stadtgarten und einen Baustoff-Drive-In geben. Die Kunden können dort mit dem Auto direkt an die Regale mit schweren Säcken oder Baumaterial fahren. An der Ecke Dohnaer/Tschirnhausstraße soll eine große Stele mit dem Schriftzug des Marktes stehen. Zudem soll es einen großen Parkplatz geben. Über 37 Millionen Euro kostet das Vorhaben. 100 Mitarbeiter plus Auszubildende finden in dem neuen Markt Arbeit.

Nun gibt es neue Kritik. Weil auf der Fläche Bäume verschwinden, hat die Stadtverwaltung zwei Grundstücke als Ausgleichsfläche vorgesehen. Eins befindet sich in Altfranken, ein zweites an der Fritz-Meinhardt-Straße in Nickern. An dieser Stelle hat es einst eine Kreisgrabenanlage gegeben, die auf frühestes Siedlungsgeschehen vor Tausenden Jahren hinweist. Seit Langem fordern einige Ortsbeiräte, die Anlage an dieser Stelle neu zu errichten. Bisher scheiterte dies auch am Geld. Sollte die Fläche nun zum Ausgleich vorgesehen sein, darf dort nicht mehr gebaut werden. Nun fordern die Prohliser, an dieser Stelle noch einmal zu prüfen. Dem Bauplan für den Baumarkt stimmten sie generell zu.

