Neue Hürde für Taubenhaus Eigentlich schien alles klar, dass Fördermittel für das Taubenhaus fließen. Doch das Landratsamt hat da noch Fragen. Warum?

zurück Bild 1 von 2 weiter Zimmermann Ralf Klingner fährt das Taubenhaus aus der Werkshalle. Es wurde vor zwei Jahren in der Zimmerei von Andreas Heinke in Weißig am Raschütz rekonstruiert. Seitdem wartet der Heimatverein Oelsnitz darauf, dass es endlich vorm Herrenhaus aufgestellt werden kann. Aber das kostet noch mal mehrere Tausend Euro, weshalb der Verein EU-Fördermittel beantragt hat. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl Zimmermann Ralf Klingner fährt das Taubenhaus aus der Werkshalle. Es wurde vor zwei Jahren in der Zimmerei von Andreas Heinke in Weißig am Raschütz rekonstruiert. Seitdem wartet der Heimatverein Oelsnitz darauf, dass es endlich vorm Herrenhaus aufgestellt werden kann. Aber das kostet noch mal mehrere Tausend Euro, weshalb der Verein EU-Fördermittel beantragt hat.

So sah das originale Oelsnitzer Taubenhaus im August 2007 aus. Die Holzkonstruktion war dem Verfall preisgegeben und konnte leider nicht erhalten werden.

Die Geduld von Joachim Rothe wird auf eine neue Probe gestellt. Der Vorsitzende des Heimatvereins Oelsnitz war bisher felsenfest der Meinung, dass das historische Taubenhaus bald vorm ehemaligen Herrenhaus aufgestellt werden kann. Er hatte die Zustimmung des Regionalmanagements Dresdner Heidebogen schon in der Tasche. „Wir haben auch schon alle Zusagen vom Denkmalschutz und allen Ämtern“, sagt Rothe.

Die Regionalmanager halfen beim Ausfüllen des Fördermittelantrages und gaben ihn an das Landratsamt weiter. Der Dresdner Heidebogen empfiehlt. Doch letztlich entscheidet die Meißner Behörde, ob und wie die Fördergelder verteilt werden.

Das Landratsamt hat jedoch mehrere Nachfragen an den Heimatverein. Zwölf an der Zahl. Eine stößt Rothe ganz besonders bitter auf. Gefragt wird, wie hoch der Anteil der Kinder und Jugendlichen bis 25 Jahre in Oelsnitz ist. Davon wird eine Teilförderung von zehn Prozent abhängig gemacht. Hintergrund: Je mehr Nachwuchs im Ort, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass das Taubenhaus auch in Zukunft für Oelsnitz als historisches Bauwerk bedeutend ist.

Rothe sieht in der Frage nach den Kindern und Jugendlichen eine Benachteiligung des ländlichen Raumes. Er hätte gern den Höchstfördersatz für die Errichtung des rekonstruierten Taubenhauses. Aber daraus wird wohl nichts, wenn die zehn Prozent fehlen.

Im Lampertswalder Gemeinderat warb Rothe jetzt um Unterstützung, denn viele dieser Fragen würden sich auf Statistiken und Informationen beziehen, die nur die Gemeindeverwaltung wissen kann. „Wir brauchen da eure Hilfe“, sagte Rothe in Richtung Bürgermeister Wolfgang Hoffmann. Dieser sicherte auch die Unterstützung der Verwaltung zu.

Ein weiteres Problem, so Rothe, sei die Zeit. Bis zum kommenden Donnerstag möchte das Landratsamt Meißen die zwölf Fragen beantwortet haben. „Man droht uns sonst mit der Streichung aller Fördermittel“, sagt der Vorsitzende des Heimatvereins. Mithilfe der Gemeinde Lampertswalde will er eine Fristverlängerung bis Ende Januar oder Anfang Februar beantragen. Rothe: „Wir tun schon, was irgendwie geht. Aber wir sind durch das Schreiben des Landratsamtes schon ziemlich irritiert.“

Rothe glaubt, dass das Schikane sei. Doch Landratsamtssprecherin Kerstin Thöns dementiert. „Solche Rückfragen sind üblich“, sagt sie. Wenn man öffentliches Geld beantragt, müsse man immer damit rechnen. Erst recht, weil es EU-Fördermittel sind. „Da sind die Richtlinien besonders streng“, so die Pressesprecherin. Das habe auch schon so mancher hiesige Bürgermeister kritisiert. „Wir sind selbst nicht glücklich mit dieser Prozedur, weil es viel Arbeit macht – nicht nur für die Antragsteller, sondern auch für unsere Mitarbeiter“, sagt Kerstin Thöns. Aus ihrer Erfahrung her weiß sie, dass sich mancher Verein, der Fördermittel beantragt, ein einfacheres Verfahren wünscht. „Aber es sind nun mal Steuermittel, die hier verteilt werden sollen“, sagt sie.

