Neue Hoyerswerda-Mitbringsel

Präsentierten am Donnerstag die neuen Hoyerswerda-Souvenirs: (von links) Anja Heeger, Mitarbeiterin der Touristinformation, Oberbürgermeister Stefan Skora und Franziska Tennhardt (Wirtschaftsförderung).Foto: Gernot Menzel © HY-photo Gernot Menzel

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen – oder kann auch etwas mitbringen. Die Touristinformation Hoyerswerda hat in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung diesbezüglich aufgestockt und bietet auswärtigen Besuchern – sowie natürlich auch Einheimischen – eine neue Palette an Souvenirs mit Hoyerswerda-Motiven. Seit Donnerstag sind Mousepads, Fußmatten, Flip-Flops in den Größen M und L, herzförmige Kissen, Metall-Lesezeichen, Microfasertücher, Schlüsselringe mit Einkaufswagenchip, Puzzles in Dosen, Frühstücksbrettchen sowie Porzellan-Kaffeebecher für unterwegs mit unterschiedlichen Stadtansichten exklusiv in der Touristinformation zu haben: Rathaus, Skulpturenpark, Lausitz-Tower, Lange Straße, die „Liegende“ im Zentralpark sowie Luftaufnahmen zieren die Produkte, die Lust auf Hoyerswerda machen sollen. Für Nachauflagen sind auch andere Motive möglich.

Anja Heeger, Mitarbeiterin in der Touristinformation, freut sich, dass die neuen Souvenirs jetzt erhältlich sind. Aus jahrelanger Erfahrung weiß sie, dass etliche Besucher gern kleine Andenken mitnehmen möchten – die Schlüsselringe oder Lesezeichen wären da ganz passend. „Auch weggezogenen ehemaligen Hoyerswerdaern kann man so eine Freude machen.“ Ganz billig sind die Sachen nicht. Die Fußmatte (mit „Willkommen“-Schriftzug) kostet 19,95 Euro, das teuerste Produkte der Riege. Der Kaffeebecher, ein hochwertiges Produkt, ist für 17,95 Euro zu haben. Am günstigsten sind Lesezeichen (3,95 Euro) und Microfasertuch (4,95 Euro). Aber es handelt sich nun mal um extra angefertigte Waren mit speziellen Motiven. Anja Heeger ist sich sicher, dass der Verkauf gut laufen wird. Ihr gefällt besonders das herzförmige Kissen. Neckisch sind auch die Flip-Flops mit dem Aufdruck „Ich steh auf Hoyerswerda“. Die wären doch etwas für Seenland-Touristen, die ins Lausitzbad wollen, ihre Badeschuhe aber nicht dabeihaben, meint Anja Heeger. Mit dem 750-Jahr-Jubiläum der Stadt haben die neuen Merchandising-Produkte übrigens nichts zu tun. Dafür soll es noch mal Extra-Anfertigungen geben. Die jetzt aufgelegten Erinnerungsstücke wurden aufgrund der Nachfrage aufgelegt. Die Stadt hat dafür ein Budget von 2 000 Euro zur Verfügung gestellt, so Rathaus-Sprecher Bernd Wiemer auf Anfrage. Man ist guter Hoffnung, dass der volle Betrag durch den Verkauf der Artikel wieder reinkommt.

Touristinformation Hoyerswerda, Bürgerzentrum Braugasse 1, 03571 2096170.

Öffnungszeiten:

November–April Mo–Fr 9–16 Uhr;

Mai, Oktober Mo–Fr 9–17 Uhr;

Juni–September Mo–Fr 9–18 Uhr

