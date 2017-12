Neue Hoffnung für Markt-Passage? Geschäftsräume und Wohnungen warten in dem Komplex am Sebnitzer Markt auf neue Mieter. Die Nachfrage war bisher eher gering. Das soll sich ändern.

Platz für neue Ideen ist auch im Durchgang von der Neustädter Straße zum Marktplatz. © Dirk Zschiedrich

Sebnitz. Der Countdown bis Weihnachten leuchtet aus den Fenstern der Markt-Passage in Sebnitz. Deshalb drängt sich förmlich die Frage auf: Was wird eigentlich mit dem Areal? Denn in dem Gebäudekomplex, zentral am Sebnitzer Markt gelegen, stehen viele Wohnungen und auch Geschäftsräume leer. Vor allem der Durchgang in Richtung Neustädter Straße fristet derzeit ein trauriges Dasein. Dabei bietet die Fläche tatsächlich viel Spielraum für kreative Köpfe.

Die Eigentümer Lillig und Mausolf hatten gehofft, dass sich neue Interessenten melden. „Wir haben zum Beispiel die Wohnungen nach dem Auszug der Mieter sofort renoviert. Wer dort einziehen will, muss gar nicht viel tun“, sagt Harald Mausolf. An die 10 000 Euro habe man dafür investiert. Mit den Geschäften in der Passage sei das etwas anders. Da müsse sicherlich je nach Geschäftsart umgebaut und saniert werden. „Gerne würden wir der Immobilie im Herzen der Stadt Sebnitz wieder zu neuem Glanz verhelfen“, sagt Harald Mausolf. Wie die Zukunftspläne für die Markt-Passage konkret aussehen, solle sich in den nächsten Tagen entscheiden.

