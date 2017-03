Neue Hoffnung für die Hufewiese

© Archivfoto: André Wirsig

Wird die Hufewiese jetzt doch zum Naherholungsgebiet für alle Dresdner? Der Pieschener Ortsbeirat stimmte am Dienstag für die Aufhebung von zwei alten Beschlüssen zur Bebauung. Linke, SPD und Grüne stellten den Antrag. Der Bebauungsplan aus den 1990er-Jahren sah vor, auf dem Areal in Alttrachau Wohnhäuser etwa 850 Wohnungen zu bauen.

Es folgte Jahre später ein weiterer Entwurf, der 80 Reihenhäuser vorsah. Doch beides wurde nie vom Stadtrat beschlossen. Linke, SPD und Grüne schreiben in ihrem Antrag, dass die Hufewiese als Überschwemmungsgebiet gilt und damit ohnehin nicht für die Bebauung geeignet ist, erklärt SPD-Ortsbeirat Stefan Engel. Der Verein Hufewiese Trachau hat seine ganz eigenen Ideen für die Gestaltung. Diese stellte er in der Ortsbeiratssitzung vor.

Die Mitglieder wollen die Wiesen erhalten und als Grünfläche für alle gestalten. So könnte sie unterschiedlich genutzt werden. Wichtig ist dem Verein, die Bürger mit in die Planung einzubeziehen. Derzeit gehört die Fläche der Immobilienfirma Adler Real Estate, die weiter Wohnungen bauen will. Grünen-Stadträtin Kati Bischoffberger würde eine Grünfläche begrüßen. Sie betonte das besondere Abstimmungsverhalten der CDU. Im Gegensatz zu den alten Beschlüssen hätten sich deren Ortsbeiräte der Stimme enthalten. Das gäbe ihr Hoffnung für einen Kompromiss. (SZ/jv)

zur Startseite