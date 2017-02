Neue Hoffnung für alte Kaufhalle Erst Kaufhalle, dann Modehaus, schließlich der langsame Verfall. Eine Tischlerei könnte diese Entwicklung stoppen.

Die ehemalige Kaufhalle am Ortseingang von Schmiedeberg aus Richtung Dippoldiswalde verfällt seit längerer Zeit. Doch jetzt zeigt sich wieder Hoffnung, dass auf diesem Grundstück Leben einkehren könnte. Der Technische Ausschuss des Stadtrats Dippoldiswalde hat eine Bauvoranfrage positiv entschieden, nach der das Gebäude zur Tischlerei mit Ausstellungsfläche und Beratungsraum umgenutzt werden soll. Außerdem ist der Bau einer Kundentreppe zum Fußweg hin geplant.

„Es wäre schön, wenn dieser Schandfleck endlich wegkäme“, kommentierte Katrin Fröhlich (Freie Wähler) dieses Vorhaben. Dagegen spricht aus Sicht der Stadtverwaltung nichts. Es gibt nur einen Hinweis für den Bauherren: Die Kundentreppe muss so gebaut werden, dass sie nicht auf den Gehweg reicht. Ansonsten ist das Grundstück, das gut sichtbar direkt an der B 170 liegt, gut erschlossen. Es spricht also nicht gegen die neue Nutzung.

