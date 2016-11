Neue Höhe setzt auf Natur und Entspannung Nach dem Generationswechsel in dem Klingenberger Hotel gehen die Inhaber neue Wege. Das Konzept greift bereits.

Yogalehrerin Heike Butze und Energietherapeut Rudy Daniel erklärten in der Eröffnungswoche alternative Heilmethoden. © Egbert Kamprath

Natur und Business: Das sind die beiden Eckpfeiler des neuen Konzepts, mit dem das Hotel Neue Höhe in Klingenberg künftig bei Gästen punkten will. Vor wenigen Tagen ging die offizielle Eröffnungswoche des Naturhotels auf der 476 Meter hoch gelegenen Neuklingenberger Höhe zu Ende. An mehreren Tagen gab es dazu Seminare, Kurse und anderes. Die Parkplätze vor der Neuen Höhe waren proppenvoll.

Veranstaltungen zu Themen wie Heilmethoden über Energiefelder, Darmentschlackung, Vitalität durch Trommeln und Entspannungsmöglichkeiten waren gut besucht. Die Inhaberfamilie Butze war überwältigt von der Resonanz. Das neue Konzept greift bereits, so scheint es jedenfalls. Kurse, die das Hotel künftig regelmäßig zu diversen Themen anbietet, sind zum Teil schon ausgebucht. Die Fastenkuren, die von zwei Expertinnen in der Neuen Höhe begleitet werden, seien ebenfalls Renner.

Retreat ist das Stichwort dabei – hinter dem englischen Begriff für Rückzug steht eine etwas andere Art von Wellness. Das In-sich-gehen und Behandeln steht im Fokus. Die Neue Höhe versteht sich als ein Ort tiefer Entspannung mit therapeutischen Mitteln. Natürliche Regeneration, Stärkung körpereigener Energien und des Bewusstseins spielen dabei eine wichtige Rolle.

Zweite Säule kommt zum Tragen

Seit fast zwei Jahrzehnten gibt es das Hotel, das bis zum Vorjahr „Zur Neuklingenberger Höhe“ hieß. Die Umbenennung erfolgte nach dem Austritt aus der Hotelkooperation „Flair Hotels“ und dem neuen Konzept, das im Einklang steht mit den neuen Wegen, die Jan Butze sowie Ehefrau Heike und seine Schwester Susan Nobs als Co-Gesellschafterin gehen. 2013 waren sie in den Betrieb eingestiegen. Zuvor hatte Vater Claus Butze die Geschäfte geführt. Der Seniorchef von Dr. Butze, Fachhandel für Sauberkeit- und Hygiene mit Sitz in Klingenberg, hatte sich nach der Wende selbstständig gemacht und die Firma ausgebaut.

Wenige Hundert Meter entfernt von dem Unternehmensstandort erwarb die Familie einen alten Dreiseithof. Dieser wurde 1998 umgebaut und sollte für Seminare und Gästeunterkunft dienen. Schritt für Schritt wurde das Gebäude mit dem schönen Panoramablick ausgebaut zum Hotel. Mutter Regine Butze kümmerte sich um die liebevolle Gestaltung der Unterkunft.

Aktuell gibt es dort 36 Zimmer. An den Wochenenden ist das Hotel nahezu ausgebucht. Das hängt mit den dort stattfindenden Familienfeiern zusammen. „Fast alle Sonnabende für Hochzeitsfeiern sind weg, wir planen bereits für 2018“, so Jan Butze.

Anders verhalte es sich unter der Woche. Um das Hotel auch dort attraktiv für Besucher zu machen, geht die nächste Butze-Generation neue Wege. Tagungen in unmittelbarer Umgebung von viel Natur – das ist die eine Säule. Nach der Umbenennung wurde im Juli der Erweiterungsbau fertiggestellt. Sechs Doppelzimmer und zwei große Multifunktionsräume mit Platz für bis zu insgesamt 85 Personen entstanden.

Darüber hinaus kommt nun auch die zweite Säule des neuen Hotelkonzepts voll zum Tragen – Neue Höhe Retreat. Yogalehrerin Heike Butze hat es mit auf den Weg gebracht und ist selbst aktiv. Ihr Mann Jan konnte schließlich auch Vater Claus begeistern, der sich peu à peu aus den Geschäften zurückzieht. „Wir brauchen keine dritte Sauna, wir brauchen keinen neuen Pool oder einen großen Wellnessbereich“, erklärt Butze die Konzept-Idee. So etwas gebe es doch schon andernorts. „Daher setzen wir hier nun auf Natur pur, die absolute Ruhe und auf Gesundheitsprogramme, in die Ärzte und Fachleute eingebunden sind.“

Ausruhen und Zurücklehnen gibt es bei den Butzes selber aber nicht. Die Business-Schiene wird weiter stärker betont, und bei den Gesundheitsangeboten gebe es ebenso noch reichlich Gestaltungsmöglichkeiten.

